Элина Свитолина поделилась видео, как поддерживать физическую форму во время карантина

Карантин – не проблема, чтобы не заниматься спортом. Украинская теннисистка Элина Свитолина показала, как можно держать себя в хорошей физической форме в домашних условиях без тренажеров.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина выложила видео в своем инстаграме, призывая людей тренироваться вместе с ней. Такими упражнениями теннисистка заполняет перерыв, который стал вынужденным из-за распространения коронавируса.

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Элина отметила, что достаточно всего лишь 30-40 минут в день тренироваться, чтобы улучшить кровообращение, повысить иммунитет и немного укрепить группу мышц. Спортсменке потребовалось только каримат и резинка для фитнеса.

Издание Forbes опубликовал свой традиционный рейтинг 30 under 30 (30 человек до 30 лет). Место в рейтинге получила и украинская теннисистка Элина Свитолина. Рейтинг составляют те знаменитости, которые покорили мир и сделали яркий прорыв в своей карьере.

Недавно Элина Свитолина стала победительницей престижного турнира в Монтеррее (Мексика). Это первый трофей Элины в новом году и 14-й титул WTA в карьере.

Добавим, что из-за пандемии коронавируса были отменены все теннисные турниры до июня.

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