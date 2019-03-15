Элина Свитолина создала собственный благотворительный фонд

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Элина Свитолина создала благотворительный фонд
Элина Свитолина создала благотворительный фонд / Фото из открытых источников

Украинская теннисистка Элина Свитолина объявила о создании благотворительного фонда Elina Svitolina Foundation, открытие которого состоится в Далласе 18 марта.

Идея о создании своего фонда возникла у Свитолиной в прошлом году на встречи с детьми в рамках ACE Outreach Program в теннисном центре в Техасе.

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Благотворительный фонд Свитолиной заручился поддержкой организации Bush Tennis Center, которым руководят бывший президент США Джордж Буш и его жена Лора.

Я с нетерпением жду открытия моего фонда на следующей неделе в Далласе. Теннис – отличный спорт, который создал прекрасные возможности для меня, и я хочу сделать все, что в моих силах, чтобы открыть эти двери для детей, чтобы они смогли учиться и достигать успеха в спорте. Моя цель – помочь другим, объединяя людей и ресурсы по всему миру,
– заявила Элина Свитолина

Гостями церемонии открытия станут бойфренд Свитолиной Гаэль Монфис и капитан сборной США в Кубке Дэвиса Марди Фиш.

В пятницу, 15 марта, Элина Свитолина проведет полуфинальный поединок на турнире WTA в Индиан-Уэллсе.

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Теги: Елина Свитолина Спорт Теннис
Источник: 24 Канал
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