Эпизод с участием Ферстаппена признан лучшим в Формуле-1 в 2019 году – видео

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Макс Ферстаппен / Фото из открытых источников

Международная автомобильная федерация (FIA) определилась с лучшим моментом 2019 года в Формуле-1.

Лучшим эпизодом сезона-2019 в Формуле-1 был признан бой между гонщиком Red Bull Максом Ферстаппеном и Шарлем Леклером из Ferrari на 24 круге гран-при Великобритании.

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Лучший момент года в Формуле-1 сезона-2019: смотрите видео

Интересно, что этот эпизод также претендует на звание "Момента года в автоспорте". Другими номинантами стали моменты из чемпионатов по ралли, "Формуле E", WEC, картингу и других серий.

Спорт24 писал, что на гран-при Бразилии победу одержал Макс Ферстаппен. Но кроме этого, ему и его механикам теперь принадлежит новый рекорд на самый быстрый пит-стоп.

Ферстаппен отправился на пит-стоп на 21 круге. И его механики справились за 1,82 секунды с обслуживанием болида.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Ferrari Red Bull Макс Ферстаппен Формула-1
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