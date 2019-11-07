Эрдоган раскритиковал УЕФА за расследование воинского приветствия футболистов сборной Турции

28 Читати новину українською
Реджеп Эрдоган
Реджеп Эрдоган / Anadolu

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал УЕФА. Причиной стало расследование, начатое после военного приветствия игроками сборной Турции в матчах со сборными Албании и Франции.

Эрдоган назвал расследование УЕФА дискриминационным и несправедливым по отношению к футболистам Турции.

Читайте также: Военное приветствие гола сборной Турции: что случилось и реакция УЕФА

Наши спортсмены имеют право приветствовать солдат после победы. Спортсмены, представляющие нашу страну за рубежом подвергаются линчеванию с самого начала военной кампании. УЕФА демонстрирует выборочный политический подход к нашим клубам и сборной,
– цитирует президента Турции ANSA.

В УЕФА пока расследуют инцидент и обещают вынести решение в ближайшее время.

Когда произошел инцидент?

11 октября нападающий Дженк Тосун забил за сборную Турции в матче квалификации Евро-2020 с Албанией, принеся своей сборной победу 1:0. После гола часть игроков турецкой команды подбежала к трибунам и отпраздновала военным приветствием.


Приветствие турецких футболистов / Фото: twitter.com/RTErdogan

Действия футболистов были интерпретированы как жест поддержки турецкой армии, которая начала военную операцию в Сирии против курдов.

Новости по теме: Эрдоган угрожает новой операцией в Сирии, если курдские формирования не покинут восток страны

Курды три десятилетия борются за автономию Курдистана в Турции. Численность курдов составляет 30-40 миллионов человек, из которых половина живет именно на границе Сирии и Турции (остальные – в Иране и Ираке). Это самый большой народ мира, который не имеет собственного государства.

Операция Турции против курдов: основное

  • Турция пошла в наступление на курдов после того, как Трамп отозвал из Сирии американские войска. Отозвал несмотря на то, что ранее курды вместе с американцами противостояли боевикам "Исламского государства".
  • Войска Турции вошли в Сирию и интенсивно обстреливают территорию курдов. Эрдоган не учитывает реакцию международного сообщества и уверял, что операцию не прекратит.
  • Турция же поставила цель "очистить" территорию северной Сирии на 32 километра вглубь от турецкой границы, чтобы потом переселить туда сирийских беженцев.
  • 22 октября завершилось 5-дневное перемирие, которое началось после встречи Эрдогана с вице-президентом США Майком Пенсом.
blog_ava
Украина собирается заблокировать "Северный поток-2"
сегодня
3768
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол УЕФА Евро-2020 Реджеп Эрдоган Новости Турции
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Украинские и французские болельщики второй раз за день подрались в центре Львова: фото и видео
сегодня 19:12 Украинские и французские болельщики второй раз за день подрались в центре Львова: фото и видео
Юрій Семенюк 35
Арсен Венгер согласился возглавить "Баварию": детали громкого назначения
сегодня 11:25 Арсен Венгер согласился возглавить "Баварию": детали громкого назначения
Михайло Гема 101
Александрия – Сент-Этьен: анонс на матч Лиги Европы
сегодня 09:30 Александрия – Сент-Этьен: анонс на матч Лиги Европы
Юрій Семенюк 100
Аталанта – Манчестер Сити: видео голов и результат матча Лиги чемпионов
сегодня 00:35 Аталанта – Манчестер Сити: видео голов и результат матча Лиги чемпионов
Юрій Семенюк 304
"Бавария", "Ювентус" и ПСЖ вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов
6 ноября 21:54 "Бавария", "Ювентус" и ПСЖ вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов
Юрій Семенюк 114
Новости
Больше новостей
Залиште відгук