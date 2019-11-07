Эрдоган раскритиковал УЕФА за расследование воинского приветствия футболистов сборной Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал УЕФА. Причиной стало расследование, начатое после военного приветствия игроками сборной Турции в матчах со сборными Албании и Франции.
Эрдоган назвал расследование УЕФА дискриминационным и несправедливым по отношению к футболистам Турции.
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Наши спортсмены имеют право приветствовать солдат после победы. Спортсмены, представляющие нашу страну за рубежом подвергаются линчеванию с самого начала военной кампании. УЕФА демонстрирует выборочный политический подход к нашим клубам и сборной,
– цитирует президента Турции ANSA.
В УЕФА пока расследуют инцидент и обещают вынести решение в ближайшее время.
Когда произошел инцидент?
11 октября нападающий Дженк Тосун забил за сборную Турции в матче квалификации Евро-2020 с Албанией, принеся своей сборной победу 1:0. После гола часть игроков турецкой команды подбежала к трибунам и отпраздновала военным приветствием.
Приветствие турецких футболистов / Фото: twitter.com/RTErdogan
Действия футболистов были интерпретированы как жест поддержки турецкой армии, которая начала военную операцию в Сирии против курдов.
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Курды три десятилетия борются за автономию Курдистана в Турции. Численность курдов составляет 30-40 миллионов человек, из которых половина живет именно на границе Сирии и Турции (остальные – в Иране и Ираке). Это самый большой народ мира, который не имеет собственного государства.
Операция Турции против курдов: основное
- Турция пошла в наступление на курдов после того, как Трамп отозвал из Сирии американские войска. Отозвал несмотря на то, что ранее курды вместе с американцами противостояли боевикам "Исламского государства".
- Войска Турции вошли в Сирию и интенсивно обстреливают территорию курдов. Эрдоган не учитывает реакцию международного сообщества и уверял, что операцию не прекратит.
- Турция же поставила цель "очистить" территорию северной Сирии на 32 километра вглубь от турецкой границы, чтобы потом переселить туда сирийских беженцев.
- 22 октября завершилось 5-дневное перемирие, которое началось после встречи Эрдогана с вице-президентом США Майком Пенсом.