Это будет очень сложный бой, но я никогда не относился к боям легкомысленно, – соперник Ломаченк

Свой следующий поединок чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко проведет против британца Люка Кэмпбелла. Последний поделился своими ожиданиями от этого боя.

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"Это будет просто еще один "день в офисе". Я же не с Зевсом буду драться. Это будет очень сложный бой, но я никогда не относился к боям легкомысленно, не воспринимал их, как простые. В этом поединке вы увидите мою лучшую версию. Сейчас отличное время для такого поединка. Я прекрасно чувствую себя физически и ментально. Чувствую, что не прекращаю развиваться и становлюсь все лучше. Это может быть мегабой, очень интересный поединок", – заявил Кэмпбелл.

Стоит отметить, что на кону этого поединка будут стоять три чемпионских пояса – WBA и WBO, которыми владеет Ломаченко, и титул WBC. Последним владел Майки Гарсия. Однако боксер заявил, что отказывается от титула. В свою очередь Кэмпбелл уже успел бросить вызов Ломаченко и боксеры могут встретиться осенью. Именно к этому времени Ломаченко восстановиться от травмы. В бою против Энтони Кроллы украинец травмировал руку.

Оба боксера являются олимпийскими чемпионами. Люк Кэмпбелл – олимпийский чемпион 2012 года (в весовой категории до 56 килограммов). Ломаченко побеждал в Пекине в 2008 году (в весовой категории до 57 килограммов) и в Лондоне (в весовой категории до 60 килограммов).