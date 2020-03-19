Это слишком рискованно перед боем с Джошуа: Усик получил предостережение перед поединком
Александр Усик получил предостережение от известного промоутера Эдди Хирна, который организует поединок украинца с Дереком Чисорой. Глава компании Matchroom Boxing заявил, что Чисора слишком опасен для стиля Усика и может нанести ущерб шансам украинца встретиться с чемпионом мира Энтони Джошуа.
Хирн заявил, что не советовал бы Усику драться с Чисорой, если бы украинец по контракту был его бойцом.
"Это слишком рискованно перед большим боем против Джошуа", – цитирует Хирна BoxingScene.
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Таким образом, Хирн в очередной подтвердил, что Усик уже в следующем поединке после победы над Чисорой получит шанс встретиться с Джошуа.
Ранее Хирн сказал, что Джошуа и Усик встретятся, если не удастся организовать британцу бой за звание абсолютного чемпиона мира.
Звучит странно, но я думаю, что стиль Чисоры опаснее для Усика, чем стиль Джошуа. Энтони любит скользить по рингу, любит долго биться, использовать боксерские навыки,
– заявил Хирн.
Он отметил, что главная опасность Чисоры не в его боксерских навыках, а умении бороться. "А мы не знаем, как выглядит Усик, когда он начинает бороться", – добавил промоутер.
Хирн заявил, что подразумевает грязный бой, когда боксеры используют запрещенные приемы.
Я говорю не о боксе, а о грязном бое. Когда становится тяжело, когда идут удары по затылку, по поясу. Может Усик и подходит под такой стиль боя, но мы этого не знаем. Но я точно знаю, что Дерек может это делать,
– резюмировал промоутер.
Что известно о бое Усик – Чисора?
- Боксеры должны встретиться 23 мая во Лондоне (Англия) на арене O2. Для непобедимого украинца это будет только второй бой в супертяжелом весе.
- Спортсмены уже встретились, проведя пресс-конференцию. На ней боксеры впервые сошлись в дуэли взглядов.
- Бой, возможно, будет перенесен на лето 2020 года. Эдди Хирн заявил, что из-за эпидемии коронавируса могут быть отменены все вечера бокса, запланированные на май в Великобритании.
- Хотя Чисора заявляет, что готов драться с Усиком даже при пустых трибунах.
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