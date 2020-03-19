Это слишком рискованно перед боем с Джошуа: Усик получил предостережение перед поединком

Александр Усик получил предостережение от известного промоутера Эдди Хирна, который организует поединок украинца с Дереком Чисорой. Глава компании Matchroom Boxing заявил, что Чисора слишком опасен для стиля Усика и может нанести ущерб шансам украинца встретиться с чемпионом мира Энтони Джошуа.

Хирн заявил, что не советовал бы Усику драться с Чисорой, если бы украинец по контракту был его бойцом.

"Это слишком рискованно перед большим боем против Джошуа", – цитирует Хирна BoxingScene.

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Таким образом, Хирн в очередной подтвердил, что Усик уже в следующем поединке после победы над Чисорой получит шанс встретиться с Джошуа.

Ранее Хирн сказал, что Джошуа и Усик встретятся, если не удастся организовать британцу бой за звание абсолютного чемпиона мира.

Звучит странно, но я думаю, что стиль Чисоры опаснее для Усика, чем стиль Джошуа. Энтони любит скользить по рингу, любит долго биться, использовать боксерские навыки,

– заявил Хирн.

Он отметил, что главная опасность Чисоры не в его боксерских навыках, а умении бороться. "А мы не знаем, как выглядит Усик, когда он начинает бороться", – добавил промоутер.

Хирн заявил, что подразумевает грязный бой, когда боксеры используют запрещенные приемы.

Я говорю не о боксе, а о грязном бое. Когда становится тяжело, когда идут удары по затылку, по поясу. Может Усик и подходит под такой стиль боя, но мы этого не знаем. Но я точно знаю, что Дерек может это делать,

– резюмировал промоутер.

Что известно о бое Усик – Чисора?

Боксеры должны встретиться 23 мая во Лондоне (Англия) на арене O2. Для непобедимого украинца это будет только второй бой в супертяжелом весе.

Спортсмены уже встретились, проведя пресс-конференцию. На ней боксеры впервые сошлись в дуэли взглядов.

Бой, возможно, будет перенесен на лето 2020 года. Эдди Хирн заявил, что из-за эпидемии коронавируса могут быть отменены все вечера бокса, запланированные на май в Великобритании.

Хотя Чисора заявляет, что готов драться с Усиком даже при пустых трибунах.

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