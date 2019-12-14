Йоханнес Бьо оформил золотой дубль на этапе в Хохфильцене, Пидручный – в топ-20

В Хохфильцене состоялась мужская гонка преследования в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону.

Победу одержал Йоханнес Тингнес Бьо. Стартовавший первым норвежец прошел дистанцию без промахов и на финише опередил россиянина Александра Логинова на 33,5 секунды. Третье место занял Эмильен Жаклен из Франции.

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Лучший результат среди украинцев показал Дмитрий Пидручный, который финишировал на 16-й позиции. Антон Дудченко занял 32-е место, Артем Прима завершил гонку на 51-й позиции.

15 декабря в Хохфильцене состоится мужская классическая эстафета и женская гонка преследования. Сегодня в женской эстафете сборная Украины заняла четвертое место.

1. Йоханнес Тингнес Бьо (0 + 0 + 0 + 0) 31:27,0

2. Александр Логинов (0 + 0 + 0 + 0) +33,5

3. Эмильен Жаклен (0 + 0 + 0 + 0) +40,5

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16. Дмитрий Пидручный (0 + 1 + 1 + 1) +1:57,2

32. Антон Дудченко (0 + 0 + 0 + 1) +3:27,1

51. Артем Прима (0 + 2 + 0 + 2) +5:27,2