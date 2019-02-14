Юлия Джима финишировала 10-й в спринте, победу одержала Марте Олсби

В американском Солт-Лейк-Сити стартовал восьмой этап Кубка мира. Первой гонкой заокеанского этапа стал женский спринт, который выиграла норвежка Марте Олсби.

Норвежка с чистой стрельбой преодолела дистанцию за 19 минут и 47 секунд. Финка Кайса Мякяряйнен с одним промахом проиграла Олсби 11 с половиной секунды и стала второй.

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Замкнула тройку лидеров немка Франциска Хильдебранд. С чистой стрельбой она проиграла Олсби 20 секунд.

Лучшей из украинок оказалась Юлия Джима. Она отстрелялась чисто и финишировала 10-й. Яна Бондарь допустила один промах на стойке и продемонстрировала 18 результат.

Надежда Белкина с двумя ошибками на огневом рубеже только пятьдесят четвёртой. На 73 месте спринт завершила Мария Кручова. Она настреляла два промаха.

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