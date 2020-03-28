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Юлия Левченко показала, как нужно вести себя во время карантина: фото

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Юлия Левченко / instagram.com/levchenkou

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко соблюдает все меры предосторожности и тренируется дома. Спортсменка показала, как нужно вести себя во время карантина.

Украинская легкоатлета Юлия Левченко показывает болельщикам, что остается дома, тренируется и соблюдает все правила во время карантина.

Стоит увидеть Физические упражнения, которые можно делать дома во время карантина: видео от Юлии Левченко

Этим фото спортсменка поделилась в своем инстаграме. Юлия Левченко этой фотографией призвала присоединяться к ней и беречь свое здоровье.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Допис, поширений Yuliia Levchenko (@levchenkou)

Свою промо-кампанию в поддержку людей из-за пандемии коронавируса запустил известный спортивный бренд Nike. Лозунг этой акции – "Тренируйся дома – играй за весь мир".

Добавим, что легкоатлетка присоединилась к промо-кампании спортивного бренда.

Сейчас как никогда, мы одна команда,
– подписала Юлия.

  • Юлия специализируется в прыжках в высоту. Она является серебряным призером чемпионата мира, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2014 года.
  • Лучший результат – 1,94 м в помещении и 2,01 м на открытом воздухе.
  • Легкоатлетка является обладательницей национального рекорда среди юниоров.

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Автор: София Кулай
Теги: Коронавирус в Украине Здоровье Новости Спорта Спорт Карантин в Украине 2020 легкая атлетика Юлия Левченко
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