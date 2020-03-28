Юлия Левченко показала, как нужно вести себя во время карантина: фото
Украинская легкоатлетка Юлия Левченко соблюдает все меры предосторожности и тренируется дома. Спортсменка показала, как нужно вести себя во время карантина.
Украинская легкоатлета Юлия Левченко показывает болельщикам, что остается дома, тренируется и соблюдает все правила во время карантина.
Стоит увидеть Физические упражнения, которые можно делать дома во время карантина: видео от Юлии Левченко
Этим фото спортсменка поделилась в своем инстаграме. Юлия Левченко этой фотографией призвала присоединяться к ней и беречь свое здоровье.
Свою промо-кампанию в поддержку людей из-за пандемии коронавируса запустил известный спортивный бренд Nike. Лозунг этой акции – "Тренируйся дома – играй за весь мир".
Добавим, что легкоатлетка присоединилась к промо-кампании спортивного бренда.
Сейчас как никогда, мы одна команда,
– подписала Юлия.
- Юлия специализируется в прыжках в высоту. Она является серебряным призером чемпионата мира, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2014 года.
- Лучший результат – 1,94 м в помещении и 2,01 м на открытом воздухе.
- Легкоатлетка является обладательницей национального рекорда среди юниоров.
Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram
Читайте также
-
Ассистент Шевченко, итальянец Малдера сделал татуировку с украинским флагом: фотосегодня , 19:10
-
Ярмоленко попал в эпицентр коронавируса: у 8 игроков "Вест Хэма" симптомы опасной болезнисегодня , 18:46
-
Усик удивил фанатов креативным жонглированием – видеосегодня , 16:04
-
Легендарная биатлонистка весело проводит время дома в карантине: фотосегодня , 12:18
-
Спортсмены – не сдавайтесь: громкий призыв Ломаченкосегодня , 10:18
-
Топ-сборная уволила тренера-рекордсмена и 400 сотрудников из-за коронавирусасегодня , 19:40