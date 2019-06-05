Юная легкоатлетка Магучих признана лучшей спортсменкой мая в Украине

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Ярослава Магучих
Ярослава Магучих / Фото из открытых источников

Национальный олимпийский комитет Украины назвал лучшего спортсмена и тренера по итогам мая 2019 года.

Награда лучшего спортсмена досталась висотнице Ярославе Магучих, которая стала самой молодой победительницей этапа "Бриллиантовой лиги" в истории. 

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На этапе в Дохе Ярослава Магучих прыгнула с личным рекордом 196 см. Она оставила позади серебряную призерку Олимпийских игр-2016 болгарку Мирела Демиреву и шведку Эрику Кинси, занявших 2 и 3 места соответственно, и принесла родной стране золотую медаль.

Ярослава не только стала самой молодой победительницей соревнований "Бриллиантовая лига" в истории их проведения, но и выполнила при этом олимпийский норматив на Игры в Токио-2020 (196 см). На момент победы Магучих было 17 лет и 226 дней.

К слову, приз лучшего тренера вручили тренеру Ярославы Татьяне Степановой.

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Теги: Новости Спорта Спорт легкая атлетика
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