Юношеская сборная Украины по футболу начала подготовку к ЧМ-2019 с ничьей

Юношеская сборная Украины (U-20) по футболу в рамках подготовки к ЧМ-2019 сыграла товарищеский матч с перволиговым "Колосом".

Украина U-20 – "Колос" 1:1

Голы: Цитаишвили, 6-Морозко, 86

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"Сборники" первыми открыли счет еще в первом тайме, однако за 5 минут до конца матча "Колос" смог сравнять счет.

Отдельно стоит отметить, что не смотря на товарищеский характер матча, поединок отнюдь не отличался миролюбием, игроки часто шли в стык, пару раз потолкались после фолов, а арбитр даже показал пару желтых карточек.

Следующий спарринг подопечные Петракова проведут в субботу, 18 мая. В соперниках – сверстники из ЮАР.

К слову, чемпионат мира U-20 пройдет в Польше с 23 мая по 15 июня. Сборная Украины в групповом раунде встретится с командами США (24 мая), Катара (27 мая) и Нигерии (30 мая).

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