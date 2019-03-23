Юношеская сборная Украины проиграла итальянцам в отборе на Евро-2019

Сборная Украины U-19 довольно неудачно сыграла против Италии в отборе на Евро-2019. Юные украинцы уступили хозяевам отбора 1:3.

Украина U-19 – Италия U-19 1:3

Голы: Цитаишвили, 37 – Сальседо Мора, 38, Риккарди, 45+1, Беттелла, 90+6

Украинцы первым забили. Опять отличился Цитаишвили. И еще до перерыва итальянцы не только сравняли счет, но и вышли вперед. Уже через минуту после гола украинца, забил Сальседо Мора. А уже в добавленное к первому тайму время отличился Риккарди.

Во втором тайме сравнять счет украинцам не удалось. Зато Беттелла уже на шестой добавленной минуте к основному времени забил третий гол в ворота украинцев.

После этого поражения шансы украинцев выйти на Евро-2019 минимальны. Путевку на чемпионат получит только победитель квартета. В активе "сине-желтых" лишь одно очко. Его они заработали в матче против Сербии. При этом наши футболисты вели в счете 2:0. Во вторник, 26 марта, украинцы сыграют против сборной Бельгии. Они имеют четыре очка, как и сборная Италии.