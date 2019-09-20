Юный дебютант Лиги чемпионов стал лучшим игроком недели: видео его феноменального хет-трика

Сайт УЕФА назвал лучшего игрока первой игровой недели Лиги чемпионов. Им стал 19-летний нападающий Эрлинг Холланд.

Игрок "Зальцбурга" в своем дебютном матче Лиги чемпионов оформил хет-трик в ворота "Генка". При этом все три гола были забиты еще в первом тайме. А матч закончился со счетом 6:2.

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Видеообзор матча Ред Булл Зальцбург – Генк с хет-триком Холланда

В голосовании на сайте УЕФА футболист опередил голкипера "Барселоны" Марка-Андре тер Штегена, который отразил пенальти в матче против "Боруссии", полузащитника ПСЖ Анхеля Ди Марию, который отметился дублем в ворота своей бывшей команды – "Реала", а также нападающего Мислава Иршича из загребского "Динамо", который оформил хет-трик в ворота "Аталанты".

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Стоит отметить, что Холланд побил рекорд Андрея Шевченко, который держался 22 года. При этом это не единственное достижение нападающего. На молодежном чемпионате мира, где сборная Украины U-20 стала чемпионом, Холланд забил 9 голов в одном матче.