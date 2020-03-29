Юный игрок "Динамо" бесплатно раздавал в Киеве маски прохожим: видео

18-летний полузащитник "Динамо" Евгений Рязанцев показал отличный пример всем людям. Игрок "Динамо" U-19 организовал благотворительную акцию прямо на одной из площадей Киева.

Евгений закупил 300 масок и раздавал их людям пожилого возраста. Сам футболист рассказал в комментарии FootballHub больше про свою идею.

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Закупил 300 масок и вместе с друзьями раздавал их на Севастопольской площади. Давали людям старшего возраста, еще в больницу отвезли. К сожалению, не у всех есть возможность купить маски. Если я могу помочь людям чем-то, то делаю это. Если будет возможность, то в течение нескольких дней еще закупим маски и отвезем в детский дом... Как реагировали люди на улице? Были удивлены. А несколько 13-летних ребят даже узнали меня,

– сказал он.

Коронавирус в Украине: главная

По состоянию на утро 29 марта в Украине зафиксировали 418 случаев заражения коронавирусом. Умерли 9 человек, выздоровели – 5.

коронавирусом. Умерли 9 человек, выздоровели – 5. Больше всего случаев зафиксировали в Киеве, а также в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Киевской и Черкасской областях. Пока единственной областью, где нет зарегистрированных случаев болезни, остается Николаевская.

12 марта Украина ввела карантин , чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продлиться до 3 апреля, но правительство продлило ограничения до 24 апреля.

, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продлиться до 3 апреля, но правительство продлило ограничения до 24 апреля. 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.



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