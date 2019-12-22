Юный талант "Баварии" забил победный гол первым касанием в двух матчах подряд: видео
18-летний голландец Джошуа Зиркзе делает первые шаги во взрослом футболе. В двух последних матчах голландец принес победы "Баварии" своими голами.
В среду, 18 декабря, Джошуа Зиркзе дебютировал за "Баварию". Он вышел на замену на 90-й минуте в рамках 16 тура Бундеслиги против "Фрайбурга". Джошуа сменил Филиппе Коутиньо.
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Уже через 2 минуты Зиркзе сделал первое прикосновение в матче, которое оказалось голевым. Голландец откликнулся на пас Сержа Гнабри и вывел "Баварию" вперед (2:1).
После гола Джошуа добил хозяев поля точным ударом Гнабри – 3: 1.
Видео гола Зиркзе в матче с "Фрайбургом"
В субботу, 21 декабря, "Бавария" играла матч 17 тура Бундеслиги против "Вольфсбурга". И снова мюнхенцы мучились с соперником.
На 83 минуте тренер "красных" Ханси Флик решил повторить сценарий поединка с "Фрайбургом". Он выпустил Зиркзе вместо Коутиньо. Через те же две минуты голландец отблагодарил за доверие.
Джошуа воспользовался пасом Томаса Мюллера и первым касанием в матче огорчил голкипера "волков". Своим голом Зиркзе вывел "Баварию" вперед.
А через четыре минуты, как в предыдущей игре, добил гостей все тот же Гнабри.
Бавария – Вольфсбург видеообзор матча
Зиркзе вошел в историю "Баварии" как только второй игрок, который в двух стартовых матчах забил два мяча. Подобное удавалось лишь в далеком 1966 году Питеру Вернеру.
Кроме того, голландец стал третьим самым молодым автором гола "Баварии" в истории Бундеслиги. Младше Зиркзе забивали только Санта Крус и Альфонсо Дэвис.
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