Юный талант "Шахтера" отказался переходить в клуб-аутсайдер УПЛ
18-летний полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик отказался переходить в "Арсенал-Киев" на правах аренды.
Об этом сообщил ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык в авторской программе "Цыганык Live" на FootballHub.
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Согласно его информации, 18-летний хавбек хочет проявить себя в составе первой команды "горняков".
Лучше получать практику на тренировках в "Шахтере", чем переходить в какой-то неуверенный клуб типа киевского"Арсенала". Мудрик не хочет в "Арсенал",
– сказал Цыганык.
Ранее сообщалось, что "Шахтер" намерен отдать Мудрика в аренду, позднее об этом рассказал генеральный директор дончан Сергей Палкин. Юный полузащитник дебютировал за команду Паулу Фонсеки прошлой осенью в матче Кубка Украины против "Олимпика". На зимних сборах Мудрик отметился первым голом за основную команду "Шахтера".