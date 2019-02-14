Юный талант "Шахтера" отказался переходить в клуб-аутсайдер УПЛ

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Михаил Мудрик
Михаил Мудрик / ФК "Шахтер"

18-летний полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик отказался переходить в "Арсенал-Киев" на правах аренды.

Об этом сообщил ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык в авторской программе "Цыганык Live" на FootballHub.

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Согласно его информации, 18-летний хавбек хочет проявить себя в составе первой команды "горняков".

Лучше получать практику на тренировках в "Шахтере", чем переходить в какой-то неуверенный клуб типа киевского"Арсенала". Мудрик не хочет в "Арсенал",
– сказал Цыганык.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" намерен отдать Мудрика в аренду, позднее об этом рассказал генеральный директор дончан Сергей Палкин. Юный полузащитник дебютировал за команду Паулу Фонсеки прошлой осенью в матче Кубка Украины против "Олимпика". На зимних сборах Мудрик отметился первым голом за основную команду "Шахтера".

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Теги: Спорт Футбол
Источник: 24 Канал
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