Юрий Максимов возглавил полтавскую "Ворсклу"

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Юрий Максимов
Юрий Максимов / ФК "Ворскла"

В пятницу, 15 ноября, на загородной базе "Ворсклы" руководители клуба представили футболистам специалиста, который отныне станет на тренерский мостик наставника главной команды – Юрия Максимова.

50-летний специалист уже провел первую ознакомительную тренировку со своей новой командой.

Имя Юрия Максимова широко известно по выступлениям в киевском "Динамо" времен Валерия Лобановского. А также по игре за немецкий "Вердер".

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Последним клубом, который тренировал Юрий Максимов, была азербайджанская "Кешля". Первый тренерский опыт приобрел за рубежом, в соседней Беларуси. Далее были отечественные клубы – киевские ЦСКА и "Оболонь", "Кривбасс", донецкий "Металлург", а дальше российская "Мордовия" из Саранска и казахстанский "Тараз".

Напомним, накануне, 14 ноября, "Ворскла" уволила Виталия Косовского с должности главного тренера команды.

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт ФК Ворскла Футбол
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