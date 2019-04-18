Юрий Вернидуб покинет "Зарю" до конца недели, – СМИ

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Юрий Вернидуб
Юрий Вернидуб / ФК "Зоря"

Главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб может покинуть команду до конца текущей недели.

Об этом сообщает информационный сайт болельщиков луганского клуба.

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Специалист не появился на послематчевой пресс-конференции после вылета команды из Кубка Украины от "Ингульца" (1:2), за что ему грозит денежный штраф. Вместо Вернидуба на пресс-конференцию пришел член тренерского штаба "Зари" Александр Грицай.

Окончательное решение будет принято после разговора президента "Зари" Евгения Геллера с Юрием Вернидубом.

До конца сезона клуб могут возглавить Александр Грицай или Сергей Попов в качестве и.о. главного тренера.

Юрий Вернидуб возглавил "Зарю" в 2011 году. За это время луганчане становились бронзовыми призерами чемпионата Украины и выходили в финал Кубка. Также "Заря" стала постоянным участником группового этапа Лиги Европы.

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Теги: Спорт Футбол
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