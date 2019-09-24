Ювентус – Брешия: прогноз букмекеров на матч чемпионата Италии

В пятом туре чемпионата Италии "Брешия" принимает "Ювентус". Чемпион едет в гости к дебютанту серии А.

Перспективы в "ласточек" на положительный результат не слишком яркие.

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"Ювентус" – безоговорочный фаворит. Коэффициент на победу гостей – 1,44. На то, что выигрывают хозяева – 7,6. Ничью оценивают коэффициентом – 5.



Прогноз букмекеров на матч чемпионата Италии

Впрочем, выиграть в обеих половинах встречи "старой синьоре" будет крайне непросто. Коэффициент – 3,38. Почти такая же вероятность того, что "Брешия" торжествует хотя бы в одном из таймов – 3,45.



Прогноз букмекеров на ход матча "Ювентус" – "Брешия"

В случае победы "Ювентус" хотя бы на день возглавит таблицу турнира. Вернуться на привычное место "бьянконери" попытаются 24 сентября. Стартовый свисток на арене "Марио Ригамонти" прозвучит в 22:00 по Киеву.

К слову, футболист сборной Украины летом мог перейти в "Ювентус", но отказался. Компанию Руслану Малиновскому в "Аталанте" и Евгению Шахову в "Лечче" мог составить и Александр Зинченко.