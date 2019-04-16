Ювентус – Аякс: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

"Ювентус" и "Аякс" сыграют в рамках Лиги чемпионов 16 апреля, в Турине. Первый очный матч этих команд в Амстердаме завершился ничьей со счетом 1:1. В Украине этот матч можно просмотреть как онлайн, так и по телевидению.

Матч "Ювентус" – "Аякс" украинским телезрителям покажет канал "Футбол 2". Начало трансляции в 21:45, сам матч начнется в 22:00.

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Смотреть онлайн матч "Аякс" – "Ювентус" можно будет на сайте видеосервиса Oll.tv или же на сайте каналов "Футбол 1/2". Однако для просмотра видео следует зарегистрироваться. Кроме того, просмотр платный – 69 гривен за месячный абонемент.

Матч "Ювентус" – "Аякс" состоится во вторник, 16 апреля. Начало в 22:00. Видео голов и обзор матча "Ювентус" – "Аякс" – на сайте Спорт24 по окончании игры.

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