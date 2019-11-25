Кто победит в матче "Ювентус" – "Атлетико": букмекеры дали свой прогноз на матч Лиги чемпионов

Во вторник, 26 ноября, итальянский "Ювентус" на своем поле будет принимать испанский "Атлетико" Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу в этом противостоянии.

Ювентус – Атлетико: анонс

Это будет четвертый официальный матч между командами в этом сезоне. В начале 2019 года "Ювентус" и "Атлетико" сыграли в 1/8 финала Лиги чемпионов. Тогда в первом матче в Мадриде победили "матрасники" 2:0, но в Турине хозяева взяли реванш 3:0 и прошли в четвертьфинал. Тогда хет-триком отметился Криштиану Роналду.

После этого команды уже попали в одну группу сезона 2019/2020. Но испанский клуб не сумел взять реванш за прошлое поражение. Напротив, "Атлетико" проигрывал 0:2, но сумел сравнять счет на 90-й минуте.

Матч "Ювентус" – "Атлетико" состоится в четверг, 26 ноября. Начало матча в 22:00. Видео голов и результат – на сайте Спорт24

Также стоит отметить, что "Ювентус" уже гарантировал себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Зато поражение "Атлетико" может осложнить эту задачу для клуба. Ведь немецкий "Байер" и российский "Локомотив" отстают всего на четыре очка, а в очной встрече между собой одна из них как минимум наберет зачетные баллы и приблизится к испанскому клубу.

К слову: "Бавария", "Ювентус" и ПСЖ вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов

Ювентус – Атлетико: прогноз букмекеров

В этом матче букмекеры отдают предпочтение "Ювентусу" – 2,05-2,15 на победу итальянского клуба. Зато победа "Атлетико" оценена в 3,80-4,12. Ничья в матче – 3,15-3,20.



Коэффициенты букмекеров на матч "Ювентус" – "Атлетико"

По ставкам и количеству голов, то "тотал матча больше 2,5" оценен в 2,20-2,34. "Тотал матча меньше 2,5" – 1,60-1,67. При этом гол Роналду держал коэффициент 2,4. На то, что его соперник в этом матче (но партнер по сборной Португалии) Жоау Фелиш забьет – коэффициент 4,4.