"Ювентус" готовит очередной громкий трансфер звезды "Реала"

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Марсело может перейти в "Ювентус"
Марсело может перейти в "Ювентус" / Фото из открытых источников

Туринский "Ювентус" собирается подписать звездного футболиста мадридского "Реала" и сборной Бразилии Марсело.

"Ювентус" предложит "Реалу" 45 миллионов евро за бразильского защитника Марсело. Сам игрок будет зарабатывать в итальянском гранде 12 миллионов евро в год, утверждает Tuttosport.

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К слову, Марсело хорошо дружит с Роналду, что также может сыграть роль в этом переходе. Если же Турину удастся подписать защитника, Алекс Сандро скорее всего покинет клуб.

Марсело перешел в "Реал" из "Флуминенсе" зимой 2007 года за 6,5 млн евро. С тех пор левый защитник провел за "сливочных" 474 матча, забив 36 мячей и отдав 88 голевых передач. Контракт звездного футболиста с "Реалом" рассчитан до лета 2022 года.

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Теги: Спорт Футбол Реал Ювентус
Источник: 24 Канал
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