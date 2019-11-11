"Ювентус" благодаря единственному голу победил "Милан" и вернул лидерство в Серии А: видео

34 Читати новину українською
Ювентус – Милан: обзор, счет, видео голов матча 10.11.2019
Ювентус – Милан: результат и видео гола

В воскресенье, 10 ноября, "Ювентус" дома обыграл "Милан" со счетом 1:0 и вернул себе лидерство в Серии A.

Ювентус – Милан 1:0

Гол: Дибала, 77

Читайте также: Тяжелая победа "Интера" и поражение "Ромы": результаты и видео голов 12 тура Серии А

В первом тайме командам открыть счет в матче не удалось. На 77-й минуте Пауло Дибала прицельным ударом в угол ворот принес "Ювентусу" победу.

"Ювентус" набрал 32 очка и вернулся на первое место Серии А. "Старая синьора" на одно очко опережает "Интер". "Милан" с 13 очками идет на 14-м месте в турнирной таблице.

В следующем туре 23 ноября "Ювентус" на выезде сыграет против "Аталанты" Руслана Малиновского. "Милан" в этот же день примет "Наполи".

Ювентус – Милан видеообзор матча

 

blog_ava
Распродажа 11.11 на Aliexpress: как действительно сэкономить
сегодня
4438
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Ювентус ФК Милан
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Футбол – не место расизму: реакция "Шахтера" и "Динамо" на скандал в УПЛ
10 ноября 20:47 Футбол – не место расизму: реакция "Шахтера" и "Динамо" на скандал в УПЛ
Вісент Луїс 267
Как "Оттава" забросила две шайбы за 4 секунды в матче НХЛ: видео
10 ноября 15:36 Как "Оттава" забросила две шайбы за 4 секунды в матче НХЛ: видео
Юрій Семенюк 87
Отобравший у Ломаченко чемпионский пояс боксер провел первую защиту титула: видео
10 ноября 08:10 Отобравший у Ломаченко чемпионский пояс боксер провел первую защиту титула: видео
Юрій Семенюк 1615
Конкурент Лунина пропустил курьезный гол, после которого Андрей должен получить шанс: видео
9 ноября 18:21 Конкурент Лунина пропустил курьезный гол, после которого Андрей должен получить шанс: видео
Юрій Семенюк 146
Пятов, Пидгрушная, Беленюк и другие прочитали стихи ко Дню украинского языка: искренние видео
9 ноября 17:53 Пятов, Пидгрушная, Беленюк и другие прочитали стихи ко Дню украинского языка: искренние видео
Юрій Семенюк 121
Новости
Больше новостей
Залиште відгук