"Ювентус" благодаря единственному голу победил "Милан" и вернул лидерство в Серии А: видео

В воскресенье, 10 ноября, "Ювентус" дома обыграл "Милан" со счетом 1:0 и вернул себе лидерство в Серии A.

Ювентус – Милан 1:0

Гол: Дибала, 77

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В первом тайме командам открыть счет в матче не удалось. На 77-й минуте Пауло Дибала прицельным ударом в угол ворот принес "Ювентусу" победу.

"Ювентус" набрал 32 очка и вернулся на первое место Серии А. "Старая синьора" на одно очко опережает "Интер". "Милан" с 13 очками идет на 14-м месте в турнирной таблице.

В следующем туре 23 ноября "Ювентус" на выезде сыграет против "Аталанты" Руслана Малиновского. "Милан" в этот же день примет "Наполи".

Ювентус – Милан видеообзор матча