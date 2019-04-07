"Ювентус" в драматическом матче победил "Милан": видео

12 Читати новину українською
Ювентус – Милан: видео голов, обзор матча Чемпионат Италии 2018/2019
Ювентус – Милан видео голов

В центральном матче 31 тура Серии А в Турине "Ювентус" одержал волевую победу над "Миланом".

Ювентус – Милан 2:1
Голы: Дибала, 60 (пен.), Кин, 85 – Пентек, 39

Читайте также: "Бавария" разбила "Боруссию" с непристойным счетом и возглавила Бундеслигу: видео

"Милан" вышел полностью заряженным на борьбу и на 40 минуте воплотил свое преимущество в забитый гол – Бакайоко покатил мяч на Пентека, а поляк попал в нижний угол ворот Щесны. Для Кшиштофа этот гол стал 21-м в нынешнем розыгрыше Серии А, нападающий "россонери" возглавляет гонку бомбардиров вместе с Фабио Квальяреллой из "Сампдории".

Однако во второй половине игры туринцы проявили характер. Сначала Дибала реализовал пенальти, а под занавес матча Мойзе Кин принес "Ювентусу" победу.

"Старая синьора" может уже 7 апреля стать чемпионом Италии, если "Наполи" дома проиграет "Дженоа" (сейчас разница составляет 21 очко). В любом случае все в руках "Ювентуса" – в следующем туре достаточно победить СПАЛ.

Видео голов и обзор матча Ювентус – Милан

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
В какой удобной камере находится виновница ДТП в Харькове Зайцева: свежие фото и видео
6 апреля
1265
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Ювентус ФК Милан
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Конор МакГрегор: история успеха
6 апреля 18:30 Конор МакГрегор: история успеха
Олена Кандяк 14
"Десна" на выезде обыграла "Олимпик": видео
6 апреля 16:09 "Десна" на выезде обыграла "Олимпик": видео
70
НСК "Олимпийский": что известно о стадионе, где могут состояться президентские дебаты
5 апреля 12:31 НСК "Олимпийский": что известно о стадионе, где могут состояться президентские дебаты
364
"Ливерпуль" обыграл "Саутгемптон" и вернул первое место в АПЛ: видео
6 апреля 10:06 "Ливерпуль" обыграл "Саутгемптон" и вернул первое место в АПЛ: видео
32
Футболистов "Челси" застали в ночном клубе, Баркли уехал под утро: фото
5 апреля 16:27 Футболистов "Челси" застали в ночном клубе, Баркли уехал под утро: фото
60
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук