"Ювентус" в драматическом матче победил "Милан": видео

В центральном матче 31 тура Серии А в Турине "Ювентус" одержал волевую победу над "Миланом".

Ювентус – Милан 2:1

Голы: Дибала, 60 (пен.), Кин, 85 – Пентек, 39

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"Милан" вышел полностью заряженным на борьбу и на 40 минуте воплотил свое преимущество в забитый гол – Бакайоко покатил мяч на Пентека, а поляк попал в нижний угол ворот Щесны. Для Кшиштофа этот гол стал 21-м в нынешнем розыгрыше Серии А, нападающий "россонери" возглавляет гонку бомбардиров вместе с Фабио Квальяреллой из "Сампдории".

Однако во второй половине игры туринцы проявили характер. Сначала Дибала реализовал пенальти, а под занавес матча Мойзе Кин принес "Ювентусу" победу.

"Старая синьора" может уже 7 апреля стать чемпионом Италии, если "Наполи" дома проиграет "Дженоа" (сейчас разница составляет 21 очко). В любом случае все в руках "Ювентуса" – в следующем туре достаточно победить СПАЛ.

Видео голов и обзор матча Ювентус – Милан

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