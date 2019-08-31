"Наполи" отыгрался, уступая "Ювентусу" в три гола, но все равно проиграл: видео

В субботу, 31 августа, в Турине состоялся центральный матч второго тура чемпионата Италии. "Ювентус" принимал ожесточенного соперника – "Наполи". "Ювентус" сумел выиграть благодаря автоголу Калиду Кулибали.

Ювентус – Наполи 4:3

Голи: Данило, 16 Игуаин, 19, Роналду, 62, Кулибали, 90+2 (авт.) – Манолас, 66, Лосано, 68, Ди Лоренцо, 81

Читайте также: Чемпионат Италии: результаты матчей и видео голов 2 тура

Противостояние "Ювентуса" и "Наполи" в последнее время в Италии является наиболее горячим. Причина в том, что неаполитанцы не единственный клуб, который составляет конкуренцию "Старой Синьоре". В этом году противостояние подогревает то, что "Ювентус" возглавил бывший тренер "Наполи" Маурицио Сарри и в лагерь туринцев вернулся экс-нападающий неаполитанцев Гонсало Игуаин.

Огненный первый тайм от "Ювентуса"

Обе команды резко вступили в игру без всякой разведки. На 4 минуте Роналду получил пас на углу штрафной и из-под Кулибали пробил издалека. Мерет отбил кулаками удар португальца. Гости с ответом не замедлили. Алла неподалеку от штрафной принял мяч и сразу пробил в угол. Вратарь "Юве" совершил невероятный сейв.

На 15 минуте хозяева провели вынужденную замену. Данило заменил Де Шильо. "Не было бы счастья, да несчастье помогло". Первым касанием Данило забил после выхода на замену. После углового "Наполи" хозяева убежали в быструю контратаку. Дуглас Коста дотянул мяч до штрафной, и, казалось, что передержал мяч. Но все же бразилец отдал пас в центр, где как раз и был Данило. Мерет отбил удар в свои ворота.

А через три минуты "Ювентус" удвоил преимущество. Гонсало Игуаин легко обыграл Кулибали в штрафной и мощно пробил – 2:0.

В середине тайма роль Роналду на себя взял Сами Хедира. Подопечные Сарри "раскатали" оборону гостей, Игуаин принял мяч в штрафной и шикарно выкатил на Хедира. Немец был один с мячом перед голкипером. Мерет вовремя вышел из ворот и сумел отразить удар. Через мгновение Хедира едва не сотворил шедевр. Полузащитник в штрафной принял мяч, покрутился на месте и запустил его в перекладину! При счете 2:0 команды ушли отдыхать.

Ювентус – Наполи – видео лучших моментов первого тайма

Невероятный камбэк "Наполи"

Казалось, что главному тренеру "Наполи" Карло Анчелотти не удалось взбодрить команду во время перерыва. На старте второго тайма "Ювентус" контролировал ход игры и не позволял неаполитанцам проводить острые атаки. Сами же туринцы увеличили преимущество. На 62 минуте Коста отличным пасом нашел в штрафной гостей Роналду. Португалец такой момент легко реализовал ударом в угол ворот – 3:0.

Но на 66 минуте "Наполи" возобновил интригу. Сначала голом отметился новичок "Наполи" Манолас. Костас забил после подачи со стандартного положения. А через две минуты к минимуму сократил счет Лосано. Мексиканский новобранец гостей замкнул прострел в штрафную – 3:2.

"Ювентусу" удалось на некоторое время остановить "Наполи" и вернуть себе контроль. Однако опасных моментов подопечные Сарри не создавали. Неаполитанцы после паузы взялись за дело в конце игры. И едва не первый опасный момент "Наполи" превратился в гол. Третий новичок "Наполи" Ди Лоренцо замкнул подачу со штрафного – 3:3.

Но все старания "Наполи" свел на нет в компенсированное время центральный защитник Калиду Кулибали. Футболист гостей срезал мяч в свои ворота после штрафного. 4:3 – "Ювентус" вырвал победу в невероятной игре.

Ювентус – Наполи – видео лучших моментов второго тайма