Ювентус – Наполи прогноз букмекеров на матч чемпионата Италии

"Ювентус" во втором туре чемпионата Италии примет заклятого соперника – "Наполи". Букмекеры оценили шанс команд одержать победу в поединке, который состоится 31-го августа.

Ювентус – Наполи прогноз на матч

Противостояние "Ювентуса" и "Наполи" в последнее время приобрело принципиальное значение. Неаполитанцы едва ли не единственная команда, которая бросает вызов "Старой Синьоре" в чемпионате, хотя и безуспешно.

Подогревает поединок то, что в "Ювентусе" теперь очередная икона "Наполи". Если к Гонсало Игуаина, который переехал в Турин именно из Неаполя, фанаты уже относятся более холодно, то подогревает противостояние Маурицио Сарри. Специалист, который работал в "Наполи", летом возглавил "Ювентус".

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Прогноз Marathonbet

Фаворитами экспертов является туринцы. Коэффициент на победу "Ювентус" – 2. На то, что выиграет "Наполи" – 4,3. На ничью предлагают 3,4.



Прогноз букмекеров на матч "Ювентус" – "Наполи"

Прогноз Фаворит Спорт

"Ювентус" является фаворитом в домашнем матче. Победу подопечных Сарри букмекеры оценили коэффициентом 1,92. А вот на выездную победу команды Карло Анчелотти специалисты дают коэффициент 4,20.

Ничью букмекеры Фаворит Спорт оценили коэффициентом 3,45. Последний раз миром команды расходились 2-го апреля 2017 года, но в Неаполе.

Прогноз Pari Match

В апреле 2018 года "Наполи" сумел победить "Юве" в Турине с минимальным счетом 1:0. Специалисты дают коэффициент 5,30 на то, что неаполитанцы повторят свой успех. Минимальная победа туринцев – 3,55.

Довольно часто в поединках против "Наполи" "зебрам" приходится отыгрываться. Коэффициент на то, что гости откроют счет в игре – 2,44. Если же это сделают подопечные Сарри – 1,57.

Прогноз 1xbet

Букмекеры попытались спрогнозировать, какой футболист забьет гол в противостоянии. Больше всего шансов забить гол, по мнению специалистов 1xbet, у Криштиану Роналду. Его гол в любое время – 1,91.

У "Наполи" больше шансов забить гол имеет польский форвард Аркадиуш Милик. Его мяч в ворота "Юве" в любое время поединка оценен коэффициентом 3,1.

Центральный матч 2-го тура чемпионата Италии состоится в субботу, 31-го августа. Начало игры – в 21:45.