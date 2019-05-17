Туринский "Ювентус", который в этом сезоне в восьмой раз подряд стал чемпионом Италии, официально решил сменить главного тренера.

Руководство "Ювентуса" решило не продлевать контракт с Массимилиано Аллегри после встречи, которая состоялась 17-го мая.

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С туринским клубом Массимилиано Аллегри 5 раз подряд выиграл чемпионат Италии, четыре раза Суперкубок Италии и дважды национальный кубок. С "Ювентусом" Аллегри дважды доходил до финала Лиги чемпионов. В 2015 году "Старая Синьора" проиграла "Барселоне", а в 2017-в – "Реалу".

Кто будет возглавлять "Ювентус" с нового сезона, пока не известно.

Среди потенциальных кандидатов Дидье Дешам, который сейчас возглавляет сборную Франции.

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