"Ювентус" подписал форварда из Северной Кореи

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"Ювентус" подписал форварда из Северной Кореи

Северокорейский нападающий Хан Кван Сон перешел в итальянский "Ювентус". Туринский клуб заплатил за 20-летнего игрока 5 миллионов евро.

Хан Кван Сон выступает в Италии с 2017 года. Права на него принадлежали "Кальяри", однако прошлый сезон он провел в аренде в "Перудже" в Серии В. Там за 20 матчей он забил 4 гола.

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Ожидается, что форвард будет тренироваться с основной командой, однако играть матчи за молодежную команду "Ювентуса".

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Теги: Трансферы Спорт Футбол Ювентус
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