"Ювентус" при пустых трибунах уверенно победил "Интер": видео

В рамках 26-го тура итальянской Серии А "Ювентус" дома принимал "Интер". Хозяева не смогли рассчитывать на своих болельщиков из-за эпидемии коронавируса, однако, оказались сильнее гостей в матче.

Ювентус – Интер 2:0

Голы: Рэмзи, 55, Дибала, 67

Удаление: Паделли, 80 (Интер)

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Первый тайм

Первым опасным моментом в поединке отличились гости, Янг пробил из-за пределов штрафной, мяч пролетел рядом со штангой.

На 8-й минуте Ханданович спасает ворота своей команды, после подачи из углового удар головой совершил Де Линг. "Ювентус" снова провел опасную атаку, Роналду пробил из-за пределов штрафной по центру ворот, вратарь контролировал ситуацию и уверенно забрал мяч в руки. Через несколько минут снова Роналду угрожал воротам соперника, Ханданович снова на месте.

На 27-й минуте опасный угловой исполнили гости матча, после подачи Стефан де Врей пробил головой, мяч отразившись от газона пролетел рядом с левой стойкой.

Через несколько минут уже вратарю хозяев пришлось спасать свои ворота. Брозович попал в правый нижний угол ворот, Щесны вытаянул удар с дальней дистанции.

Удар головой от Бонуччи, после подачи из углового, мяч пролетел над стойкой. Концовка первого тайма была за "Ювентусом", но ни одной из команд так и не удалось выйти вперед в счете.

Второй тайм

Начало второго тайма активнее начали гости матча. На 54-й минуте счет на табло был открыт. После прострела с левого фланга от Матюиди на Роналду, однако, мяч не добрался до португальца, но тут как тут оказался Рэмзи и перевел мяч точно в ворота соперника, счет матча 1:0 в пользу хозяев поля.



Первый гол в матче – Аарон Рэмзи

Команды сделали замены. Вместо игрока "Ювентуса" Косты вышел Пабло Дибала, у "Интера" вместо Эриксена на поле вышел Барелла.

На 67-й минуте "Ювентусу" удалось увеличить счет в матче. Невероятный гол на счету Пабло Дибалы, который вышел на замену во втором тайме. Атаку хозяев поля начал именно аргентинец, который прошел трех соперников, сыграл в "стенку" с Рэмзи и пробил в ворота Хандановича – 2:0 в пользу хозяев.



Второй гол во встрече – Пабло Дибала

На 80-й минуте встречи удаление со скамейки запасных заработал Паделли за нецензурную лексику. "Интер" старался изменить счет в матче, но не сумел. Зато Роналду из-за пределов штрафной пробил рядом с "девяткой" ворот, мяч пролетел чуть выше ворот. Еще один удар от португальца, на этот раз игрок хозяев целил в дальний угол, но снова мяч пролетел рядом с владениями Хандановича.

Финальный свисток судьи зафиксировал счет матча 2:0 в пользу хозяев поля.

Видеообзор матча

Турнирная таблица Серии А