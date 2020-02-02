"Ювентус" со скандалом разгромил "Фиорентину", Роналду продолжил невероятную серию: видео

В 22 туре чемпионата Италии "Ювентус" принимал "Фиорентину". Туринский клуб одержал победу с убедительным результатом.

Ювентус – Фиорентина 3:0

Голы: Роналду, 40 (п), 80 (п), Де Лигт, 90+1

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Счет в игре на 40 минуте открыл Криштиану Роналду. Мяч после удара Миралем Пьянич попал в руку Хермана Песселья. Арбитр просмотрел видеоповтор момента и справедливо указал на пенальти, который реализовал Роналду.

Благодаря голу Роналду продлил забивную серию в чемпионате Италии до 9 поединков. 34-летний португалец стал вторым игроком "Юве", который забил в девяти матчах Серии А подряд. Ранее подобное удавалось Давиду Трезеге с октября по декабрь 2005 года.

В конце матча Роналду во второй раз получил шанс пробить пенальти. Если в первом случае пенальти был очевиден, то второй крайне спорный.

Родриго Бентанкур прорывался в штрафную "фиалок" , где наткнулся на Федерико Чеккерини. Арбитр, просмотрев видеоповтор, решил назначить одиннадцатиметровый.

Роналду во второй раз не сплоховал и удвоил преимущество хозяев. Таким образом, Роналду достиг отметки в 40 забитых мячей в итальянском чемпионате. С момента перехода Роналду в "Ювентус" больше голов за него в Серии А не забил никто.

В матче с "Фиорентиной" Роналду выполнил свой 150-й и 151-й пенальти в карьере за клуб и сборную, учитывая удары в серии пенальти. С 11-метровой отметки португалец реализовал 126 ударов, 25 раз он не забивал.

В компенсированное время "Фиорентину" добил Маттейс Де Лигт. 3:0 – важная победа "Ювентуса".

Ювентус – Фиорентина видеообзор матча