24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

"Ювентус" со скандалом разгромил "Фиорентину", Роналду продолжил невероятную серию: видео

22 Читати новину українською
"Ювентус" со скандалом разгромил "Фиорентину" / twitter.com/juventusfc

В 22 туре чемпионата Италии "Ювентус" принимал "Фиорентину". Туринский клуб одержал победу с убедительным результатом.

Ювентус – Фиорентина 3:0

Голы: Роналду, 40 (п), 80 (п), Де Лигт, 90+1

Смотрите также: "Наполи" сенсационно победил "Ювентус" и прервал серию неудач, Роналду продолжил забивать: видео

Счет в игре на 40 минуте открыл Криштиану Роналду. Мяч после удара Миралем Пьянич попал в руку Хермана Песселья. Арбитр просмотрел видеоповтор момента и справедливо указал на пенальти, который реализовал Роналду.

Благодаря голу Роналду продлил забивную серию в чемпионате Италии до 9 поединков. 34-летний португалец стал вторым игроком "Юве", который забил в девяти матчах Серии А подряд. Ранее подобное удавалось Давиду Трезеге с октября по декабрь 2005 года.

В конце матча Роналду во второй раз получил шанс пробить пенальти. Если в первом случае пенальти был очевиден, то второй крайне спорный.

Родриго Бентанкур прорывался в штрафную "фиалок" , где наткнулся на Федерико Чеккерини. Арбитр, просмотрев видеоповтор, решил назначить одиннадцатиметровый.

Роналду во второй раз не сплоховал и удвоил преимущество хозяев. Таким образом, Роналду достиг отметки в 40 забитых мячей в итальянском чемпионате. С момента перехода Роналду в "Ювентус" больше голов за него в Серии А не забил никто.

В матче с "Фиорентиной" Роналду выполнил свой 150-й и 151-й пенальти в карьере за клуб и сборную, учитывая удары в серии пенальти. С 11-метровой отметки португалец реализовал 126 ударов, 25 раз он не забивал.

В компенсированное время "Фиорентину" добил Маттейс Де Лигт. 3:0 – важная победа "Ювентуса".

Ювентус – Фиорентина видеообзор матча

 

В Украине объявили штормовое предупреждение: где ждать непогоду
сегодня
9752
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Ювентус
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 15:34 Хоккеисты устроили массовую драку во время матча НХЛ, между собой дрались даже вратари – видео
Ігор Саджениця 143
1 февраля 17:49 Баскетболист сборной Украины сделал девушке предложение в перерыве Матча всех Звезд – видео
Юрій Семенюк 202
1 февраля 14:55 Мирону Маркевичу – 69: самые интересные фразы легендарного тренера
Михайло Гема 197
1 февраля 12:13 Леброн Джеймс расплакался во время поминальной церемонии по Коби Брайанту – видео
Юрій Семенюк 312
1 февраля 09:33 Украинский боксер Шелестюк победил аргентинца Верона и продолжил свою невероятную серию
Ігор Саджениця 1106
Новости
Больше новостей
Залиште відгук