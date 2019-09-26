Южная Корея хочет впервые в истории отправить болельщиков на матч с КНДР в Пхеньян

Власть Южной Кореи согласовывает с КНДР возможность отправки группы болельщиков на матч квалификации ЧМ-2022, который пройдет в Пхеньяне 15 октября.

Ожидается, что ответный матч состоится 4 июня в Южной Корее, сообщает yna.co.kr.

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"Мы связываемся с властями КНДР через различные каналы по поводу нашего желания отправить группу болельщиков на матч в Пхеньяне", – заявил представитель правительства Южной Кореи.

Если разрешение будет получено, поездка южнокорейской группы поддержки в КНДР станет первым подобным событием в истории.

Сборные КНДР и Южной Кореи выступают в одной группе второго раунда отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Азиатской конфедерации футбола (AFC). Команда КНДР занимает первое место в таблице группы, набрав в двух матчах 6 очков, второе место занимают южнокорейцы, далее следуют команды Туркменистана Ливана и Шри-Ланки. В третий раунд пробьются по две лучшие команды из восьми групп.

Напомним, что сборные КНДР и Южной Кореи уже были в одной группе в отборочном турнире к ЧМ-2010. Тогда оба матча были сыграны на нейтральном поле – в Шанхае.