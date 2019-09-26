Южная Корея хочет впервые в истории отправить болельщиков на матч с КНДР в Пхеньян

15 Читати новину українською
Болельщики Южной Кореи
Болельщики Южной Кореи / Фото из открытых источников

Власть Южной Кореи согласовывает с КНДР возможность отправки группы болельщиков на матч квалификации ЧМ-2022, который пройдет в Пхеньяне 15 октября.

Ожидается, что ответный матч состоится 4 июня в Южной Корее, сообщает yna.co.kr.

Читайте также: УАФ приостановила свободную продажу билетов на матч Евро-2020 между Украиной и Португалией

"Мы связываемся с властями КНДР через различные каналы по поводу нашего желания отправить группу болельщиков на матч в Пхеньяне", – заявил представитель правительства Южной Кореи.

Если разрешение будет получено, поездка южнокорейской группы поддержки в КНДР станет первым подобным событием в истории.

Сборные КНДР и Южной Кореи выступают в одной группе второго раунда отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Азиатской конфедерации футбола (AFC). Команда КНДР занимает первое место в таблице группы, набрав в двух матчах 6 очков, второе место занимают южнокорейцы, далее следуют команды Туркменистана Ливана и Шри-Ланки. В третий раунд пробьются по две лучшие команды из восьми групп.

Напомним, что сборные КНДР и Южной Кореи уже были в одной группе в отборочном турнире к ЧМ-2010. Тогда оба матча были сыграны на нейтральном поле – в Шанхае.

blog_ava
7 самых красивых морей мира, которые стоит увидеть в своей жизни
сегодня
6262
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Чемпионат мира по футболу 2022 Южная Корея КНДР
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Боец UFC нокаутировал соперника редким ударом с разворота: видео
сегодня 09:38 Боец UFC нокаутировал соперника редким ударом с разворота: видео
130
"Бавария" угрожает не отпускать своих футболистов в сборную Германии из-за вратаря "Барселоны"
25 сентября 15:03 "Бавария" угрожает не отпускать своих футболистов в сборную Германии из-за вратаря "Барселоны"
137
Сборная Украины в Лиге наций: даты матчей и вероятные соперники
25 сентября 12:37 Сборная Украины в Лиге наций: даты матчей и вероятные соперники
172
Это было невероятно: почему нам стоит поблагодарить сборную Украины по волейболу за Евро-2019
25 сентября 11:38 Это было невероятно: почему нам стоит поблагодарить сборную Украины по волейболу за Евро-2019
Ігор Саджениця 281
Московский "Спартак" может возглавить украинец Парфенов: из-за этого в России разгорелся скандал
25 сентября 09:59 Московский "Спартак" может возглавить украинец Парфенов: из-за этого в России разгорелся скандал
228
Новости
Больше новостей
Залиште відгук