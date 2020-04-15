Кабмин разрешил членам сборных команд Украины тренироваться во время карантина

Кабинет Министров Украины 15 апреля рассмотрел изменения в постановлении "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19".

Кабмин единогласно поддержал решение, чтобы члены национальных сборных по олимпийским, паралимпийским и неолимпийским видам спорта, возобновили полноценные тренировки уже с 16 апреля: бег, ходьба, езда на велосипеде, движение на активных колясках с инвалидностью и т.п.

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Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт также добавил, что тренировки должны проводиться исключительно в индивидуальном порядке. При подготовке данного проекта был учтен международный опыт организации тренировок спортсменов в условиях карантина.

Ранее Верховная Рада проголосовала за внесение изменений в бюджет на 2020 год, что существенно сократило финансирование Министерства молодежи и спорта.

Также Президент Украины Владимир Зеленский назначил президентские стипендии ряду украинских спортсменов, среди которых чемпионы мира Жан Беленюк, Дарья Белодед и Ольга Харлан, а также серебряные и бронзовые призеры мирового первенства Ярослава Магучих, Марина Бех-Романчук, Михаил Романчук и Олег Верняев.

В Украине продлено ограничение из-за пандемии коронавируса. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в апреле не ожидается никаких послаблений карантина. Ограничения, касающиеся занятий спортом, остаются в силе как минимум на месяц

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