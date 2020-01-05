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Кадар рассказал, покинет ли " Динамо"

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Тамаш Кадар / 24 канал

Венгерский защитник "Динамо" Тамаш Кадар рассказал, покинет ли киевский клуб зимой. По информации СМИ, "Динамо" планирует продать Кадара в зимнее трансферное окно.

В интервью венгерскому изданию Nemzeti sport Тамаш заявил, что имеет действующий контракт с "Динамо".

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"У меня контракт с командой на 3,5 года. Посмотрим, что произойдет", – сказал Кадар, который в этом сезоне УПЛ сыграл 13 поединков за киевлян.

Ранее венгерское издание NB1 сообщало, что Кадар может стать игроком "Фехервара", в котором выступает украинец Иван Петряк.

По данным Transfermarkt, цена венгерского футболиста составляет 4,5 миллиона евро.

Причиной вероятного трансфера Кадара является неудачная игра футболиста. Тамаш проводит не лучший сезон за "Динамо" и сборную Венгрии.

Впрочем, Кадар заявил, что не читает критику, хотя знает о ней.

Я не читаю новости, но критика доходит до меня. Но я не хочу бросаться грязью. Я футболист, должен выдерживать критику. Если бы я был такой плохой, то не провел бы 50 матчей за "Динамо", не говоря уже о ста,
– резюмировал футболист.

Кроме Кадара, "Динамо" зимой планирует найти новые клубы четырем легионерам:

  • Томашу Кендзере;
  • Мохаммеду Кадири;
  • Жерсону Родригешу;
  • Франу Солю.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Трансферы Динамо
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