Как "Динамо" подарило фанатам "Мальме" невероятную сказку в прощальном матче Розенберга
Забить победный гол в прощальном матче на родном стадионе. Что может быть лучше для футболиста? Именно это должен ощущать нападающий "Мальме" Маркус Розенберг после игры против "Динамо" в Лиге Европы.
Незадолго до матча, который состоялся на стадионе "Мальме", стало известно, что нападающий хозяев Маркус Розенберг заканчивает карьеру. Воспитанник клуба прощается с футболом. Поскольку чемпионат Швеции уже закончился ("Мальме" отстал от победителя "Юргордена" на одно очко и стал вторым), то последний домашний матч 37-летнему нападающему выпало играть против "Динамо" в Лиге Европы.
К слову: "МанЮнайтед" сенсационно проиграл "Астане" и другие результаты Лиги Европы: видео
В клубе не смогли пройти мимо такого значительного события. Специально для этого выпустили эксклюзивную футболку с изображением нападающего.
А болельщики "Мальме" собирали деньги на баннер на стадионе. Его они и показали во время матча против "Динамо".
На матч против киевлян Розенберга вывел юный фанат клуба, который болен раком.
И на этом "Мальме" не остановилось. И помогли ему игроки "Динамо". В прощальном матче Розенберг не только забил, но и принес победу своей команде. При этом победный гол был забит на 90+5 минуте. Там было все, как в голливудских фильмах, или на американских горках – быстрый гол на 67-й секунде матча, после этого уступали в счете, впоследствии первый гол Розенберга, победный счет, удаление в "Динамо", киевляне сравняли счет, и как "хеппи-энд" для фанатов "Мальме" – гол Розенберга за мгновение до конца матча. И победа "Мальме".
Видеообзор матча Мальме – Динамо
А уже после этого – празднование на стадионе. Слезы Розенберга. Нападающий заслужил такое прощание.
Но и это не все. Победа дала шанс "Мальме" выйти в 1/16 финала Лиги Европы. Команда обошла "Динамо" и поднялась на второе место в группе. Поэтому для выхода в плей-офф им надо или ожидать, что "Динамо" в Киеве не обыграет "Лугано". Или же самим побеждать "Копенгаген" на выезде и выходить из группы с первого места. Но весной уже придется играть без Розенберга. Свою сказку на прощание он и так уже подарил болельщикам "Мальме"...