Как "Динамо" подарило фанатам "Мальме" невероятную сказку в прощальном матче Розенберга

Забить победный гол в прощальном матче на родном стадионе. Что может быть лучше для футболиста? Именно это должен ощущать нападающий "Мальме" Маркус Розенберг после игры против "Динамо" в Лиге Европы.

Незадолго до матча, который состоялся на стадионе "Мальме", стало известно, что нападающий хозяев Маркус Розенберг заканчивает карьеру. Воспитанник клуба прощается с футболом. Поскольку чемпионат Швеции уже закончился ("Мальме" отстал от победителя "Юргордена" на одно очко и стал вторым), то последний домашний матч 37-летнему нападающему выпало играть против "Динамо" в Лиге Европы.

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В клубе не смогли пройти мимо такого значительного события. Специально для этого выпустили эксклюзивную футболку с изображением нападающего.

Nyhet i MFF Shopen!



Du hittar inte en t-shirt med ett vackrare motiv!

Köp din egen och hylla vår kapten



https://t.co/WKVJZB2qg6 pic.twitter.com/vdSJsC9PUR — Malmö FF (@Malmo_FF) November 23, 2019

А болельщики "Мальме" собирали деньги на баннер на стадионе. Его они и показали во время матча против "Динамо".

Vi kan aldrig förlora dig.



Stötta MT96 via Swish: 123 592 31 23#TackMarkuspic.twitter.com/ONUuD0Mnx6 — Malmö FF (@Malmo_FF) November 28, 2019

На матч против киевлян Розенберга вывел юный фанат клуба, который болен раком.

MFF-supportern Oliver, som är sjuk i cancer, fick göra sin idol Markus Rosenberg sällskap under kvällens inmarsch.



pic.twitter.com/6sv42BRSCg — Malmö FF (@Malmo_FF) November 28, 2019

И на этом "Мальме" не остановилось. И помогли ему игроки "Динамо". В прощальном матче Розенберг не только забил, но и принес победу своей команде. При этом победный гол был забит на 90+5 минуте. Там было все, как в голливудских фильмах, или на американских горках – быстрый гол на 67-й секунде матча, после этого уступали в счете, впоследствии первый гол Розенберга, победный счет, удаление в "Динамо", киевляне сравняли счет, и как "хеппи-энд" для фанатов "Мальме" – гол Розенберга за мгновение до конца матча. И победа "Мальме".

Видеообзор матча Мальме – Динамо

А уже после этого – празднование на стадионе. Слезы Розенберга. Нападающий заслужил такое прощание.

Markus Rosenberg (37) begon op z'n vijfde bij @Malmo_FF. Vanavond maakte hij in z'n laatste thuiswedstrijd in de 97ste minuut de winnende 4-3 tegen Dinamo Kiev. Over twee weken nog de 'derby' bij FC Kopenhagen en dan is het helemaal klaar. Binnenkort een standbeeld naast Zlatan? pic.twitter.com/omapNmyKCT — Minne Groenstege (@MinneG) November 28, 2019

Но и это не все. Победа дала шанс "Мальме" выйти в 1/16 финала Лиги Европы. Команда обошла "Динамо" и поднялась на второе место в группе. Поэтому для выхода в плей-офф им надо или ожидать, что "Динамо" в Киеве не обыграет "Лугано". Или же самим побеждать "Копенгаген" на выезде и выходить из группы с первого места. Но весной уже придется играть без Розенберга. Свою сказку на прощание он и так уже подарил болельщикам "Мальме"...