Как "Динамо" провело первую тренировку в 2020 году – видео
15 января первая команда "Динамо" прибыла на сбор в Турцию и уже приступила к работе. Футболисты провели первую тренировку.
Видео с тренировки опубликовал официальный YouTube-канал клуба.
Смотрите также: "Динамо" отправилось на первый тренировочный сбор в Турцию: как это было
Судя по кадрам, футболисты находятся в прекрасном настроении и настроены на плодотворную работу. Динамовцы даже устроили мини-соревнование по закручиванию мяч в ворота из-за лицевой линии, однако никому так и не удалось добиться успеха.
Напомним, тренерский штаб "Динамо" на сбор взял с собой 29 игроков. Столичный гранд проведет свой первый контрольный матч в Турции 19 января – соперником станет польская "Легия".
Первая тренировка "Динамо" в 2020 году: смотрите видео
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии