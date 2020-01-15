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Как "Динамо" провело первую тренировку в 2020 году – видео

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ФК "Динамо"

15 января первая команда "Динамо" прибыла на сбор в Турцию и уже приступила к работе. Футболисты провели первую тренировку.

Видео с тренировки опубликовал официальный YouTube-канал клуба.

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Судя по кадрам, футболисты находятся в прекрасном настроении и настроены на плодотворную работу. Динамовцы даже устроили мини-соревнование по закручиванию мяч в ворота из-за лицевой линии, однако никому так и не удалось добиться успеха.

Напомним, тренерский штаб "Динамо" на сбор взял с собой 29 игроков. Столичный гранд проведет свой первый контрольный матч в Турции 19 января – соперником станет польская "Легия".

Первая тренировка "Динамо" в 2020 году: смотрите видео

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Динамо Футбол Спорт Новости Спорта
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