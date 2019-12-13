Как Малиновский вместе с "Аталантой" праздновал выход в плей-офф Лиги чемпионов – видео

42 Читати новину українською
Раздевалка "Аталанты" после матча с "Шахтером" / Фото из открытых источников

Итальянская "Аталанта" обыграла донецкий "Шахтер" в матче 6-го тура Лиги чемпионов со счетом 3:0.

Появилось видео из раздевалки итальянского клуба, на котором игроки отмечают проход в 1/8 финала ЛЧ.

Как это было: "Шахтер" крупно уступил "Аталанте" дома и опустился в Лиге Европы: видео

Спорт 24 писал, что после того как были сыграны все матчи группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы определились команды, которые продолжат борьбу за трофеи. Донецкий "Шахтер" сыграет в плей-офф Лиги Европы.

Нафтогаз назвал цену газа для украинцев: детали
сегодня
557
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Лига чемпионов Шахтер ФК Аталанта Руслан Малиновский
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 22:11 Как Малиновский вместе с "Аталантой" праздновал выход в плей-офф Лиги чемпионов – видео
Юрій Семенюк 42
сегодня 17:48 Полузащитник загребского "Динамо" забил лучший гол недели в Лиге чемпионов: видео
Юрій Семенюк 120
сегодня 13:38 Сколько заработали "Шахтер", "Динамо" и "Александрия" в еврокубках: суммы
Юрій Семенюк 470
сегодня 09:53 Следует ли уволить Алексея Михайличенко с поста главного тренера "Динамо": опрос
Юрій Семенюк 540
сегодня 08:27 Определились возможные соперники "Шахтера" в 1/16 финала Лиги Европы
Юрій Семенюк 336
Новости
Больше новостей
Залиште відгук