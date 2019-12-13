Как Малиновский вместе с "Аталантой" праздновал выход в плей-офф Лиги чемпионов – видео
Итальянская "Аталанта" обыграла донецкий "Шахтер" в матче 6-го тура Лиги чемпионов со счетом 3:0.
Появилось видео из раздевалки итальянского клуба, на котором игроки отмечают проход в 1/8 финала ЛЧ.
Как это было: "Шахтер" крупно уступил "Аталанте" дома и опустился в Лиге Европы: видео
Спорт 24 писал, что после того как были сыграны все матчи группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы определились команды, которые продолжат борьбу за трофеи. Донецкий "Шахтер" сыграет в плей-офф Лиги Европы.
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