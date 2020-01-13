Как награждали украинку Харлан после победы над россиянкой в финале Кубка мира – видео
Украинская саблистка Ольга Харлан выиграла этап Гран-при по фехтованию, который прошел в канадском Монреале.
В финале 29-летняя украинка победила 21-летнюю россиянку Ольгу Никитину со счетом 15:7.
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Предлагаем вашему вниманию видео награждения и гимна Украины.
Для нашей спортсменки это 25-я по счету награда турниров категории "Гран-при". В прошлом году Ольга Харлан стала чемпионкой мира по фехтованию в 6-й раз и чемпионкой Европы в 8-й раз. Кроме того, в 4-й раз в карьере выиграла общий зачет Кубка мира.
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