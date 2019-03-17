Как получилось – так получилось, – Меркушина о неудаче в масс-старте

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина, которая провалила масс-старт на чемпионате мира в Швеции, прокомментировала свой результат.

Анастасия рассказала, что ей было очень сложно работать из-за погодных условий в Эстерсунде.

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"Да, погода сегодня экстремальная, было непросто работать в таких условиях. Но, как получилось – так получилось. На первую стрельбу, как мне кажется, я подошла на неудобном пульсе, потому что бежала в конце группы и пришла слишком медленно. Мой идеальный пульс для стрельбы – от 180 до 186 ударов. А здесь через все перестроения я, видимо, пришла ниже 180-ти, и меня затрясло. То же самое на первой стойке: шла за чешкой (Вероникой Витковой, – Спорт24) и не обходила ее, надеясь спрятаться за ней от ветра, но при этом не угадала с пульсовыми зонами.

В одиночку сегодня действительно было трудно бежать, потому что снег был неприятный: свежий, мокрый... Но для таких условий, спасибо сервису, они справились на все сто процентов. Легко не было, но можно было работать.

Если оценивать весь сезон в целом, то по десятибалльной шкале поставила бы себе семерку. Можно было бы немного подняться и в общем зачете. Но, как отработала – то и получила. Значит, надо работать больше", – цитирует Меркушино biathlon.com.ua.

Отметим, что Анастасия, которая финишировала 25-й, была единственной представительницей Украины в масс-старте. Победу в гонке одержала Доротея Вирер.

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