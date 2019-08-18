Как построить правильную осанку: легкие и доступные упражнения от украинской спортсменки

Украинская легкоатлетка Анна Титимец опубликовала на своей странице в Instagram 12-дневный марафон по построению правильной осанки.

Анна Титимец специализируется в спринте, она призер чемпионата Европы, полуфиналистка двух Олимпийских игр.

Читайте также: Украинские легкоатлетки-красавицы снимают совместные тренировки: забавные видео

Сегодня она фитнес-эксперт и персональный тренер. Спортсменка активно ведет свою страницу в Instagram, где и опубликовала свои советы для правильной осанки.

12 дней марафона были посвящены вытягиванию позвоночника, растяжке и укреплению мышц позвоночника и грудных мышц. Некоторые упражнения требуют использования резинок или гимнастической палки.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram