Как построить правильную осанку: легкие и доступные упражнения от украинской спортсменки
Украинская легкоатлетка Анна Титимец опубликовала на своей странице в Instagram 12-дневный марафон по построению правильной осанки.
Анна Титимец специализируется в спринте, она призер чемпионата Европы, полуфиналистка двух Олимпийских игр.
Читайте также: Украинские легкоатлетки-красавицы снимают совместные тренировки: забавные видео
Сегодня она фитнес-эксперт и персональный тренер. Спортсменка активно ведет свою страницу в Instagram, где и опубликовала свои советы для правильной осанки.
12 дней марафона были посвящены вытягиванию позвоночника, растяжке и укреплению мышц позвоночника и грудных мышц. Некоторые упражнения требуют использования резинок или гимнастической палки.
ОСАНКА. ДЕНЬ 1. ⠀ Привет всем! Стартуем наш двухнедельный марафон! Не забывайте ставить ️, писать комментарии о Ваших ощущениях и конечно же выполнять упражнения. ⠀ Начиная с первого дня выполняйте упражнения утром и вечером. Каждый день прибавляем по два упражнения, они распределены по своей сложности от простого к более сложным. ⠀ Позвоночник нужно беречь и нагрузку увеличивать постепенно. А в конце нашего марафона у вас будет полный комплекс упражнений, который откорректирует Вашу осанку и избавит от дискомфортных ощущений. ⠀ Плюсы хорошей осанки: ️ Равномерная нагрузка на суставы и позвоночник ️ Улучшается дыхание. С хорошей осанкой Вы получаете больше кислорода, что улучшает когнитивные способности, настроение, снимает стресс ️ Хорошая осанка позволяет не только выглядеть для окружающих уверенным в себе и энергичным, она позволяет чувствовать себя таким. ️ В конце-концов это красиво! ⠀ Поехали!!! ⠀ #аннатитимец#фитнестренер#фитнес#тренер#силовыетренировки#бег#спорт#running#fitness#coach#fitnesscoach#gymfit#healthylife#fitnessgirl#titimetscoach#силовая#какпохудеть#горижир#тренировка#выпады#кардио#осанка#марафон#позвоночник
Допис, поширений Тренер Анна Титимец (@anna_titimets)
ОСАНКА. ДЕНЬ 2. ⠀ При сутулости позвоночник теряет мобильность в грудном отделе. Вместо этого подвижными становится то, что, наоборот, должно быть крепким - шея и поясница. ⠀ Сегодня добавляем два упражнения, направленных на вытяжение позвоночника, а также на раскрытие грудной клетки и раскрытие плечей. ⠀ ️Выполнять упражнения необходимо в спокойном режиме без резких движений. ⠀ Ставим ️ и напишите в комментариях, кто участвует ⠀ #аннатитимец#фитнестренер#фитнес#тренер#силовыетренировки#бег#спорт#running#fitness#coach#fitnesscoach#gymfit#healthylife#fitnessgirl#titimetscoach#силовая#какпохудеть#горижир#тренировка#выпады#кардио#осанка#марафон#позвоночник#коррекцияосанки
Допис, поширений Тренер Анна Титимец (@anna_titimets)
ОСАНКА. ДЕНЬ 3. ⠀ Продолжаем наш марафон, ставим ️ и добавляем ещё упражнения для коррекции осанки. ⠀ ️ Для выполнения следующих упражнений Вам понадобится резинка или гимнастическая палка. Такой инвентарь обязан быть в каждом тренажёрном зале. Добавляйте эти упражнения к каждой тренировке в зале. ⠀ ️ Если Вы тренируетесь дома, то для первого упражнения «прокручиваниям» можно использовать полотенце. ⠀ ️ Сводить и опускать лопатки можно можно без резинки и полотенца: руки держим перед собой и представляем что нужно что-то зажать между лопатками при этом грудную клетку раскрывать. ⠀ ️ Руки вверху плечи и лопатки стараемся опускать вниз а макушкой тянуться вверх, то есть шею вытягивать. ⠀ Поехали! ⠀ #аннатитимец#фитнестренер#фитнес#тренер#силовыетренировки#бег#спорт#running#fitness#coach#fitnesscoach#gymfit#healthylife#fitnessgirl#titimetscoach#силовая#какпохудеть#горижир#тренировка#выпады#кардио#осанка#марафон#позвоночник#коррекцияосанки
Допис, поширений Тренер Анна Титимец (@anna_titimets)
ОСАНКА. ДЕНЬ 4. ⠀ Продолжаем наш марафон! Ставим ️, сохраняйте упражнения, их необходимо выполнять ежедневно ⠀ В процессе исторического развития человечество прошло сложный путь. С развитием цивилизации изменялись требования к опорно-двигательной системе. ⠀ Если древние люди находились или в вертикальном или в горизонтальном положении (охотились, собирали, воевали, лежали, отдыхая), то уже в 17 столетии 10 % населения выполняли сидячую работу. В 21 столетии число таких работников увеличилось до 90 %️ ⠀ В процессе эволюции человек перестал приспосабливаться к окружающей среде и стал приспосабливать среду к себе, и это не могло не сказаться на осанке. ⠀ Изобретение скамьи, стула (это, вероятно, XV век) существенно изменило биомеханику человека, появилась новая проблема — «осанка сидящего на стуле». ⠀ Современный человек большую часть своего времени проводит сидя на работе, дома, в транспорте, работая, обучаясь, отдыхая, ожидая, принимая пищу. Поза «сидя», оптимальная для выполнения конторской работы и обучения, является тяжким испытанием для опорно-двигательной системы. ⠀ ️Именно в этой позе чаще всего страдает осанка. Именно длительная поза сидя является причиной боли в спине и причиной различных заболеваний. ⠀ Присоединяйтесь к марафону, давайте сделаем нашу жизнь, активнее, здоровее и насыщенней ⠀ #аннатитимец#фитнестренер#фитнес#тренер#бег#running#fitness#fitnesscoach#gymfit#healthylife#fitnessgirl#titimetscoach#какпохудеть#горижир#тренировка#кардио#осанка#марафон#позвоночник#коррекцияосанки#марафоносанка#ровнаяспина
Допис, поширений Тренер Анна Титимец (@anna_titimets)
ОСАНКА. ДЕНЬ 5 ⠀ Если вы посмотрите на сутулого человека со стороны, увидите, что у него не только округлена спина и плечи поданы вперёд, но ещё и руки повёрнуты вокруг своей оси внутрь (локти смотрят в стороны, а ладони - назад). Это называется внутренним вращением плеча. ⠀ Продолжаем исправлять нашу осанку, добавляем ещё два упражнения и ставим ️ ⠀ Упражнения выполняем по 10 раз на каждую сторону. ⠀ #аннатитимец#фитнестренер#фитнес#тренер#бег#running#fitness#fitnesscoach#gymfit#healthylife#fitnessgirl#titimetscoach#какпохудеть#горижир#тренировка#кардио#осанка#марафон#позвоночник#коррекцияосанки#марафоносанка
Допис, поширений Тренер Анна Титимец (@anna_titimets)
ОСАНКА. ДЕНЬ 6 ⠀ Продолжаем наш марафон, сохраняйте упражнения и выполняйте их, чтобы почувствовать реальный эффект - скорректировать осанку и избавится от болей в спине. Не забываем ставить ️ ⠀ Сегодня растягиваем дельтовидную мышцу, а также укрепляем ромбовидную и трапециевидную. ⠀ При выполнении обращаем внимание: взгляд направлен в пол шею не задираем руки поднимаем максимально на вверх грудная клетка поднята ⠀ Пишите в комментариях кто присоединился и пишите о ваших ощущениях, что какие улучшения почувствовали? Мне очень важно получить от вас обратную связь ⠀ Всем спорт! Всем бег! Всем Осанка! ⠀ #аннатитимец#фитнестренер#фитнес#тренер#бег#running#fitness#fitnesscoach#gymfit#healthylife#fitnessgirl#titimetscoach#какпохудеть#горижир#тренировка#кардио#осанка#марафон#позвоночник#коррекцияосанки#марафоносанка
Допис, поширений Тренер Анна Титимец (@anna_titimets)
ОСАНКА. ДЕНЬ 7 ⠀ Привет всем! Сохраняем упражнения и ставим ️ ⠀ При сутулости позвоночник теряет мобильность в грудном отделе. Вместо этого подвижным становится то, что наоборот должно быть крепким и стабильным - шея и поясница. Вот почему упражнения по улучшению подвижности грудного отдела позвоночника полезны. Это одна из ключевых вещей работы над осанкой. ⠀ В нашем марафоне упражнения рассчитаны на полную проработку проблем со спиной. ⠀ А вообще хватит болтать! Бегом заниматься ⠀ #аннатитимец#фитнестренер#фитнес#тренер#бег#running#fitness#fitnesscoach#gymfit#healthylife#fitnessgirl#titimetscoach#какпохудеть#горижир#тренировка#кардио#осанка#марафон#позвоночник#коррекцияосанки#марафоносанка
Допис, поширений Тренер Анна Титимец (@anna_titimets)
ОСАНКА. ДЕНЬ 8 ⠀ Привет! Продолжаем наш марафон ⠀ Укрепляем мышцы спины. ⠀ При выполнении первого упражнения в планке, обращаем внимание: ⠀ ️ сводим лопатки ️ не прогибаем поясницу ️ затем выталкиваем позвоночник наверх ⠀ выполняем 10 раз ⠀ Второе упражнение статическое: ⠀ ️ вытягиваем ногу назад, а руку вперёд и тянемся ️ шею не запрокидываем ️ не забываем о пояснице ( не прогибать) ⠀ выполняем 4 повторения по 30 секунд на каждую сторону ⠀ Поехали!️ ⠀ #аннатитимец#фитнестренер#фитнес#тренер#бег#running#fitness#fitnesscoach#gymfit#healthylife#fitnessgirl#titimetscoach#какпохудеть#горижир#тренировка#кардио#осанка#марафон#позвоночник#коррекцияосанки#марафоносанка
Допис, поширений Тренер Анна Титимец (@anna_titimets)
ОСАНКА. ДЕНЬ 9 ⠀ Привет! Марафон продолжается, мы выходим на финишную прямую. Не забываем ставить ️ сохранять и выполнять упражнения. ⠀ Сегодня вытягиваем позвоночник и укрепляем мышцы спины. ⠀ 1️⃣ Положение 4 точки опоры, ногой тянемся назад, кончиками пальцев вперёд. Соединяем локоть с коленом. Обязательно округляем спину и затем выталкиваем назад. ⠀ Выполняем по 10 повторений на каждую сторону. ⠀ 2️⃣ Из положения сидя на ягодицах, вытягиваем ноги, руки - за голову. Выполняем наклон вперёд, локтями тянемся к животу, затем выравниваем назад и максимально сводим лопатки. ⠀ 10 повторений ⠀ Поехали ⠀ #аннатитимец#фитнестренер#фитнес#тренер#бег#running#fitness#fitnesscoach#gymfit#healthylife#fitnessgirl#titimetscoach#какпохудеть#горижир#тренировка#кардио#осанка#марафон#позвоночник#коррекцияосанки#марафоносанка
Допис, поширений Тренер Анна Титимец (@anna_titimets)
ОСАНКА. ДЕНЬ 10 ⠀ Привет! Начинаем с ️, сохраняем ещё два упражнения и добавляем в наш комплекс. ⠀ Сегодня развиваем гибкость в грудном отделе спины. ⠀ 1️⃣ Вытягиваем ноги назад, кисти под плечами упираются в пол, вытягиваем макушку максимально вверх, затем переходим в позу «ребёнка». ⠀ Выполняем 10 повторений ⠀ 2️⃣ Упражнение называется «лодочка». Из положения лёжа на животе, берём себя за голеностопы, делаем вдох. На выдохе вытягиваем ноги и голову наверх. Задержитесь в этом положении. Затем расслабляемся и делаем вдох, на выдохе повторяем. ⠀ Выполняем 10 повторений ⠀ Поехали ⠀ #аннатитимец#фитнестренер#фитнес#тренер#бег#running#fitness#fitnesscoach#gymfit#healthylife#fitnessgirl#titimetscoach#какпохудеть#горижир#тренировка#кардио#осанка#марафон#позвоночник#коррекцияосанки#марафоносанка
Допис, поширений Тренер Анна Титимец (@anna_titimets)
ОСАНКА. ДЕНЬ 11 ⠀ Первое упражнение очень не простое для сутулого человека. Если у стены выполнять сложно, можно упростить и делать лёжа на полу с согнутыми ногами - гравитация Вам немного поможет. Если сложно двигать руками, можно просто лежать, согнув руки в локтях и подняв их на уровне плеч. ⠀ Встать спиной к стене Стены касаются затылок, плечи, ягодицы, пятки. Подбородок не задирать, это важно. Пресс и ягодичные мышцы напрячь, чтобы между стеной и поясницей не было слишком большого пространства. Прижать согнутые руки к стене и скользить ими вверх/вниз, не меняя положения тела и не отрывая ничего от стены. ⠀ Ошибки: Выталкивать живот и прогибаться в пояснице Вжимать голову в плечи Поднимать подбородок вверх, запрокидывать голову Отрывать голову от стены, вытягивать шею Отрывать какую-то часть руки от стены ⠀ Второе упражнение также выполняем у стены. Ладони скользят по стене, пятки не отрываем от пола, медленно приседаем и встаём в исходное положение. Поясницу стараемся не прогибать. ⠀ #аннатитимец#фитнестренер#фитнес#тренер#бег#running#fitness#fitnesscoach#gymfit#healthylife#fitnessgirl#titimetscoach#какпохудеть#горижир#тренировка#кардио#осанка#марафон#позвоночник#коррекцияосанки#марафоносанка
Допис, поширений Тренер Анна Титимец (@anna_titimets)
ОСАНКА.ДЕНЬ 12. Всем Привет! Начинаем с ️,сохраняем заключительные упражнения нашего комплекса. Сегодня улучшаем подвижность грудного отдела и мобильность плечевого сустава! 1️⃣Пятками упираемся в пол,колени присогнуты,руки ровные,максимально стараемся грудью тянутся в пол! ️Выполняем 15 повторений. 2️⃣Руки на ширине плеч,если тяжело можно взяться шире!Приседаем как можно ниже,пятки упираются в пол,колени по сторонам,спина ровная, а грудь вперёд. ️Выполняем 15 повторений. Поехали! #аннатитимец #фитнестренер #фитнес #тренер #бег #running #fitness #fitnesscoach #gymfit #healtylife #fitnessgirl #titimetscoach #какпохудеть #горижир #тренировка #осанка #тренировка #позвоночник #коррекцияосанки #здороваяспина #марафоносанка
Допис, поширений Тренер Анна Титимец (@anna_titimets)