Как сборная Украины тренировалась на "Днепр-арена": фото

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Тренировка сборной Украины
Тренировка сборной Украины / УАФ

Сборная Украины по футболу после победы в Литве над местной сборной прибыла в Днепр. Именно здесь у "сине-желтых" запланирован следующий матч – против сборной Нигерии во вторник, 10 сентября.

В воскресенье, 8 сентября, у команды была вечерняя тренировка на "Днепр-арена". Тренерский штаб разделил 24-х игроков на две группы. Ребята, которые вышли со стартовых минут в матче против Литвы, выполнили набор восстановительных упражнений, предложенный тренером по физподготовке Иваном Башенным. Остальные сборники, в том числе те, которые вышли в Литве на замену, имели интенсивное занятие с тактическими задачами.

Напомним: Украина разгромила Литву в матче квалификации Евро-2020

Решающей для определения первой 11-ки будет тренировка на "Днепр-арена" в понедельник, 9 сентября, которая начнется в 19.00. Она будет полностью открыта для болельщиков.

Напомним, в последний раз национальная команда играла в Днепре 10 лет назад.

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Теги: Сборная Украины по футболу Спорт Футбол
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