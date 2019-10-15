Как сборная Украины в Киеве побеждала Португалию и на Евро-2020 выходила

Сборная Украины за свою историю провела немало решающих матчей. Один из таких состоялся 14 октября 2019 года в Киеве, когда в гости к "сине-желтым" пожаловала сборная Португалии. Действующий чемпион Европы, победитель Лиги наций пытался взять реванш за неудовлетворительный результат первого матча в Португалии. У украинцев же была другая цель – победа и с первого места выйти на Евро.

Последний раз сборная Украины играла в Киеве в октябре 2017 года. Тогда был не менее принципиальный матч и соперник – сборная Хорватии. Украинцам надо было побеждать, чтобы сохранять шансы попасть на чемпионат мира. Отложим в сторону тот факт, что сам Мундиаль должен был состояться в стране-агрессоре России. Но тогда украинцы не только не победили, но и проиграли. По игре. В итоге хорваты вышли на ЧМ-2018, дошли до финала, по пути выбив сборную России. А слова "Слава Украине!"после матча Хорватия – Россия спровоцировали скандал.

Матч против португальцев был не столь принципиальным. И даже поражение оставляло украинцам шанс попасть на Евро-2020. Но вкус победы намного слаще. Особенно, когда ты чувствуешь в себе силы на это.

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Опасения перед матчем

Но опасения были. Украинцы несколько тяжело проводят вторые матчи в спаренных турах. Так было дважды с Люксембургом. Первый раз после удачного матча с Португалией вырвать победу удалось уже в компенсированное время. Во Львове после феерического разгрома Сербии снова Люксембург стал немалой преградой. Но единственный гол Яремчука таки принес нам победу. Сборная Нигерии была близка к тому, чтобы победить в Днепре. Но украинцы спасли ничью. Поэтому опасения были не напрасны.

На этот раз с португальцами пришлось играть после матча с Литвой. Матч в Харькове, несмотря на статус соперника, отобрал немало сил.

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Зато португальцы добавили к концу сезона. Если в начале 2019 года в двух матчах они забили лишь один гол, то уже летом – четыре гола.Впоследствии были семь голов за два матча. Перед игрой с украинцами они дома разгромили Люксембург 3:0.

Чем удивил Шевченко

Первое – своим спокойствием к матчу. На предматчевой пресс-конференции он совсем не волновался. Это спокойствие он передал, видимо, и игрокам. И не только в этом матче. Хотя он понимал важность игры. Но он сумел избежать лишнего давления со стороны прессы.

Второе – тактикой на матч. Состав выглядел вполне ожидаемо. Но задачи у игроков были несколько отличные. Так, во время игры казалось, что форвард Яремчук играет на левом фланге полузащиты, Ярмоленко – на правом, а центральный нападающий – полузащитник Марлос. На самом деле все было несколько не так. Украинцы сыграли с двумя нападающими – Яремчуком и Ярмоленко, которые играли ближе к флангам. Марлос же был в полузащите, но играл довольно высоко, вытягивая на себя центральных защитников и освобождая пространство для партнеров. Об этом замысле тренерского штаба после игры рассказал Яремчук. По его словам, Шевченко знал о проблеме португальских защитников, поэтому решил ею воспользоваться.

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Роман Яремчук (фото: Павел Кубанов, УАФ)

Третье – своим спокойствием после игры. Во время отбора Шевченко постоянно говорил, что его задача – вывести сборную на Евро-2020. И неважно с какого места. Он мало говорил о победах над соперником. Его интересовал лишь итоговый результат в турнирной таблице. Даже после Португалии его не так интересовала значимость победы над топ-сборной, как выполнение поставленной задачи. По крайней мере таким он предстает перед журналистами.

Лучше всего это спокойствие Шевченко-тренера передает словам Яремчук. Форвард забил голы, которые вывели его сборную на Евро-2020. Однако он после игры ведет себя без всякой эйфории и заявляет, что ничего особенного не произошло. А футболисты просто выполнили установку тренера. А вот когда выиграют чемпионат Европы...

Сами футболисты неоднократно говорили про ту атмосферу, которую Шевченко создал внутри сборной. Он и его тренерский штаб пытаются создать единый коллектив за то короткое время, которое им дается на собрании. После матча с Португалией всех игроков ожидал праздничный ужин. Но как признались сами игроки, не будет ничего помпезного, ведь уже на утро каждый из них должен отправиться в свои клубы.

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И о двенадцатом игроке

Сборная Украины два года не играла в Киеве – с момента поражения от хорватов. Поэтому в Киеве действительно соскучились по главной команде страны. И не только в Киеве. Ажиотаж дополнялся еще и соперником. А также возможностью выйти на Евро-2020 уже. Так еще и с первого места.



Болельщики на трибунах НСК "Олимпийский" (фото: УАФ)

Игроки сборной Украины после матча горячо поблагодарили за поддержку трибуны. Особенно это чувствовалось в последние 20 минут матча, когда "сине-желтые" остались в меньшинстве. Заполненный НСК "Олимпийский" не то что гнал футболистов вперед, но силы придавал.

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Благодарность футболистов трибунам после игры, когда они встали в центральный круг, придает этой сборной не только статус главной команды, но и команды с человеческим лицом. Футболисты понимают, для кого они играют. А не просто "пинают мяч 90 минут", и неважно кто на это будет смотреть и сколько их там. Такие вещи могут вернуть зрителей на трибуны не только на матчах сборной, но и на чемпионат. Когда престижно станет ходить не на соперника, а на собственную команду. Поспособствует этому и то, что сборная свои матчи играет в разных городах. Так, следующий домашний матч – в Запорожье. А финал Кубка Украины в 2020 году может принять Тернополь.

В заключение

Мы еще не едем на Евро-2020. Хотя путевку туда получили. Ведь впереди нас ждет важный матч против Сербии на выезде. Для нас этот матч не будет иметь никакого турнирного значения, а сербы захотят взять реванш за унижение во Львове. Поэтому от того, сумеет ли Шевченко настроить игроков на этот матч и подобрать правильную тактику, будет зависеть, сможем ли мы говорить о том, что мы переросли статус "перспективных" и приближаемся к числу топ-сборных Европы. Подтвердить этот статус мы уже сможем на Евро-2020. Успеха нам там!