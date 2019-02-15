Скандальный экс-футболист сборной России Мамаев сыграл матч за тюремные команды: видео

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Павел Мамаев сыграл в футбол в тюрьме
Павел Мамаев сыграл в футбол в тюрьме

В четверг, 14 февраля, в СИЗО "Бутырка" в Москве проходил футбольный матч с участием экс-футболиста сборной России Павла Мамаева, которого обвиняют в хулиганстве и драках.

Встреча завершилась со счетом 8:7 в пользу "желтых". Павел отыграл по тайму за каждую из команд, за "желтых" забил три мяча, в составе "зеленых" – четыре.

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Встреча проходила в рамках прогулки. Так как ее время ограничено одним часом, то подследственные сыграли два тайма по 20 минут. В матче приняли участие однокамерники Мамаева, формат 6 на 6.

Павел Мамаев вместе с футболистом "Зенита" Александром Кокориным находится под стражей по обвинению в хулиганстве. Кокорин участие в матче не принимал из-за травмы колена и условий контракта, который запрещает ему играть в "несертифицированных условиях".

Смотрите видео матча с участием Павла Мамаева в тюрьме

В чем подозревают Мамаева и Кокорина

  • 7 октября в Санкт-Петербурге клуб "Зенит", в котором выступает Кокорин, принимал "Краснодар" Мамаева. Последний забил гол в этом матче, но выиграл "Зенит". После этого оба футболиста отправились в Москву праздновать десятилетие своей дружбы.
  • Уже в Москве игроки навеселе избили водителя на парковке, после чего начали драку с посетителями в кафе. Пострадавшим оказался один из чиновников.
  • 10 октября футболистов задержали и поместили в изолятор временного содержания за избиение чиновников в центре Москвы. 11 октября состоялись очные ставки с пострадавшими, а 12 октября было принято решение о мере пресечения.
  • Сначала Кокорин и Мамаев были задержаны в СИЗО до 8 декабря. Впоследствии их арест неоднократно продлевали. Последний раз – до 8 апреля.
    Им грозит до двух лет лишения свободы.

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Теги: Футбол Спорт Новости России
Источник: 24 Канал
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