Как Свитолина совершила блестящий камбэк и спасла матч на турнире в Китае: видео

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Элина Свитолина
Элина Свитолина / Фото из открытых источников

Элина Свитолина выиграла матч 2-го круга нового турнира WTA в китайском Чжэнчжоу.

Третья ракетка планеты с большими трудностями обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву, которая располагается на 36-м месте в мировом рейтинге.

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Теннисистки провели на корте 2 часа 32 минуты, счет по сетам– 3:6, 6:1, 7:6. В решающем сете Путинцева подавала на матч при счете 5:3, а на тайбрейке имел счет 5:1.

Элина Свитолина – Юлия Путинцева видеообзор матча

В следующем круге Свитолина встретится с представительницей Франции Кристиной Младенович.

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Теги: Новости Спорта Спорт Елина Свитолина Теннис
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