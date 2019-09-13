Как Свитолина совершила блестящий камбэк и спасла матч на турнире в Китае: видео
Элина Свитолина выиграла матч 2-го круга нового турнира WTA в китайском Чжэнчжоу.
Третья ракетка планеты с большими трудностями обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву, которая располагается на 36-м месте в мировом рейтинге.
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Теннисистки провели на корте 2 часа 32 минуты, счет по сетам– 3:6, 6:1, 7:6. В решающем сете Путинцева подавала на матч при счете 5:3, а на тайбрейке имел счет 5:1.
Элина Свитолина – Юлия Путинцева видеообзор матча
В следующем круге Свитолина встретится с представительницей Франции Кристиной Младенович.
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