Как украинские футболисты праздновали первое за 34 года чемпионство в Греции: яркие видео

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ПАОК победил в чемпионате Греции
ПАОК победил в чемпионате Греции / twitter.com/brfootball

Греческий футбольный клуб ПАОК оформил чемпионское звание за тур до окончания национального первенства Греции.

Победа с разгромным счетом (5:0) над "Левадиакосом" позволила ПАОКу, цвета которого защищают украинские футболисты Евгений Шахов и Евгений Хачериди, за тур до финиша впервые за 34 года завоевать золотые медали чемпионата Греции.

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Следует отметить, что Шахов в "золотом" матче забил в составе команды из Салоников два мяча.

По случаю чемпионства фанаты клуба устроили сверхмощное пиротехническое шоу. 20 апреля клубу исполнилось 93 года.

Также, специально для своих поклонников, Евгений показал, как вся эта красота выглядит глазами одного из футболистов.

Спорт 24 писал, что ПАОК хочет избавиться от Хачериди. Клуб желает разорвать контракт с украинцем, а игрок требует выплатить ему всю сумму по контракту.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Греция
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