Как украинские футболисты праздновали первое за 34 года чемпионство в Греции: яркие видео

Греческий футбольный клуб ПАОК оформил чемпионское звание за тур до окончания национального первенства Греции.

Победа с разгромным счетом (5:0) над "Левадиакосом" позволила ПАОКу, цвета которого защищают украинские футболисты Евгений Шахов и Евгений Хачериди, за тур до финиша впервые за 34 года завоевать золотые медали чемпионата Греции.

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Следует отметить, что Шахов в "золотом" матче забил в составе команды из Салоников два мяча.

По случаю чемпионства фанаты клуба устроили сверхмощное пиротехническое шоу. 20 апреля клубу исполнилось 93 года.

#PAOK ARE CHAMPIONS OF GREECE AFTER 34 YEARS OF WAITING pic.twitter.com/NWZgOoxrVx — mshumanov (@shumansko) 21 апреля 2019 г.

PAOK fans celebrating winning the championship in Greece for the first time in 34 years tonight. pic.twitter.com/RHNJDsNSqc — Football Away Days (@AwayDays_) 21 апреля 2019 г.

Toumba Stadium tonight as PAOK fans celebrate winning the title after 34 years #gate4 #PAOK pic.twitter.com/N57nEyLy8C — When Sunday Comes (@WSCsupporters) 21 апреля 2019 г.

Также, специально для своих поклонников, Евгений показал, как вся эта красота выглядит глазами одного из футболистов.

Спорт 24 писал, что ПАОК хочет избавиться от Хачериди. Клуб желает разорвать контракт с украинцем, а игрок требует выплатить ему всю сумму по контракту.

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