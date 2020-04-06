Как в Чернобыле: жуткие кадры футбола в Беларуси во время пандемии коронавируса – видео

Беларусь остается последней страной Европы, в которой, несмотря на пандемию коронавируса, проходят матчи футбольного чемпионата.

Посещаемость высшей лиги Беларуси снизилась практически до нуля. Болельщики отказываются рисковать своим здоровьем.

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Средняя посещаемость матчей 3-го тура чемпионата Беларуси, в котором брестское "Динамо" Милевского проиграло "Славии", составила всего лишь 327 зрителей на игре. Таким образом, количество болельщиков на трибунах уменьшилось сразу на 70 процентов по сравнению со вторым туром.

"Динамо" Брест выпустило видео в стиле сериала "Чернобыль", в котором показало страшную сторону белорусского футбола в разгар пандемии:

Больше всего зрителей собрал матч "Динамо" Брест – "Славия" (546). Худшая посещаемость зафиксирована в Борисове на игре "Смолевичи" – "Витебск" (100).

Добавим, что на утро 6 апреля в Беларуси официально были подтверждены 562 случая заражения коронавирусом, 8 человек умерли.

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