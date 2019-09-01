Как вы оцените бой Василия Ломаченко против Люка Кэмпбелла? Опрос

Украинский боксер Василий Ломаченко стал чемпионом мира по версиям WBC, WBO и WBA в легком весе. 31-го августа в Лондоне Василий победил британца Люка Кэмпбелла.

Боксеры неожиданно прошли всю дистанцию – 12 раундов. Букмекеры и эксперты прогнозировали, что Кэмпбелл проиграет до 8-9 раунда.

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Но британец продемонстрировал отличные защитные навыки. Ломаченко удалось отправить Люка только в нокдаун, хотя в некоторых раундах Кэмпбелл был близок, чтобы упасть.

Ломаченко выиграл единогласным решением судей и приблизился к званию абсолютного чемпиона мира. Украинцу нужно добавить в свою коллекцию только титул IBF.

Василий уже заявил, что в бою за пояс IBF хочет встретиться с Теофимо Лопесом.