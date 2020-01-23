Как выбрать правильное время для бега, чтобы похудеть

Многим знакомо чувство, когда через три минуты после начала бега начинаешь задыхаться, а еще через три минуты о себе дает знать колющая боль в боку, особенно для начинающих. Чтобы этого не было, нужно знать всего несколько правил.

Для похудения бегайте вечером

Бег в разное время дает разные эффекты. Если утренний бег – это хорошая разминка тела перед целым рабочим днем, то вечерний бег наилучшим образом помогает сгонять жир. Вечером лучше всего бегать за час до ужина.

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Вы – не марафонец

Не делайте из себя крутого бегуна, и не бегайте сразу по одному часу. Начинайте тренировки с 10 минут, прибавляя раз в два дня по 5 минут времени. Оптимальная схема тренировок – 4 тренировки в неделю.



Начинать стоит с коротких пробежек (фото: runningschool.com)

Интервальный бег

Самое крутое, что может быть – интервальный бег. Он помогает сгонять жир. Это означает, что 50 метров вы идете быстрым шагом, затем 50 метров пробегаете трусцой и еще 50 метров бежите так быстро, как у вас получается. Идеальное время тренировки: 30-40 минут.

Обязательно разогрейтесь перед тренировкой

Пройдите несколько десятков метров, почувствуйте покрытие, на котором будете тренироваться. Также выполните несколько упражнений на растяжку. Это поможет вам снизить риск получения травмы.

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Тренируйтесь на грунте

Для новичка лучше всего бегать по грунтовым дорожкам. Ни в коем случае не бегайте сразу на асфальте. Наибольшее количество травм можно получить именно из-за этого покрытия.



Лучше бегать на грунтовых дорожках (фото: Medibank)

Выпейте чай за 15 минут до тренировки

Рекомендуем зеленый чай с лимоном и сахаром. Это придаст вам энергию для занятий бегом.

Обязательно ужинайте

Чтобы похудеть, через час после бега нужно поужинать. Например, съесть мясо / рыбу с салатом.