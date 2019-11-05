Как выглядят самые популярные спортсмены после завершения карьеры: эффектные примеры

175 Читати новину українською
Как выглядят самые популярные спортсмены после завершения карьеры
Как выглядят самые популярные спортсмены после завершения карьеры / 24 канал

В свежем выпуске программы "Спорт навыворот" – завершение карьеры не повод отпускать животик. Ярким примером является Андрей Шевченко, который до сих пор с удовольствием гоняет мяч вместе со сборниками, а легенды бокса братья Кличко все еще с телами греческих богов. Роскошно выглядит и олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева, которая в сентябре родила дочку.

Также в выпуске:

Стадион "Тоттенхэма" – это не просто спортивная арена стоимостью в почти 1 миллиард долларов, это настоящий рай для болельщика. А арена "Чейз-Филд" в США, где свои матчи проводит бейсбольный клуб "Аризона Даймондбекс", умудрилась среди всех других удобств расположить на стадионе бассейн.

Видео программы "Спорт навыворот" о звездных спортсменах и комфортных стадионах

 

blog_ava
Как будут расти пенсии в 2020 году: проект госбюджета
сегодня
9396
Автор: Пётр Городиский
Теги: Футбол Спорт Новости Спорта Бокс Владимир Кличко Виталий Кличко Спортивная гимнастика Андрей Шевченко Спорт навыворот
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кто такая новая девушка Дениса Попова: сексуальная вице-мисс Украина (фото)
4 ноября 22:40 Кто такая новая девушка Дениса Попова: сексуальная вице-мисс Украина (фото)
Вісент Луїс 313
Защитник "Монако" разбил монитор VAR после удаления: видео
4 ноября 21:15 Защитник "Монако" разбил монитор VAR после удаления: видео
Юрій Семенюк 53
Райан Гарсия – боксер, бросающий вызов Ломаченко, нокаутируя соперников в первом раунде
4 ноября 19:02 Райан Гарсия – боксер, бросающий вызов Ломаченко, нокаутируя соперников в первом раунде
Андрій Тудовші 265
Моуринью, тен Гаг или Почеттино: кто возглавит "Баварию"
4 ноября 18:30 Моуринью, тен Гаг или Почеттино: кто возглавит "Баварию"
Михайло Гема 50
Прорыв Ястремской и сенсационная Снигур: каким был теннисный сезон для украинок
4 ноября 17:30 Прорыв Ястремской и сенсационная Снигур: каким был теннисный сезон для украинок
Михайло Гема 97
Новости
Больше новостей
Залиште відгук