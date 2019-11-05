Как выглядят самые популярные спортсмены после завершения карьеры: эффектные примеры

В свежем выпуске программы "Спорт навыворот" – завершение карьеры не повод отпускать животик. Ярким примером является Андрей Шевченко, который до сих пор с удовольствием гоняет мяч вместе со сборниками, а легенды бокса братья Кличко все еще с телами греческих богов. Роскошно выглядит и олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева, которая в сентябре родила дочку.

Также в выпуске: Стадион "Тоттенхэма" – это не просто спортивная арена стоимостью в почти 1 миллиард долларов, это настоящий рай для болельщика. А арена "Чейз-Филд" в США, где свои матчи проводит бейсбольный клуб "Аризона Даймондбекс", умудрилась среди всех других удобств расположить на стадионе бассейн. Видео программы "Спорт навыворот" о звездных спортсменах и комфортных стадионах