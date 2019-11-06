Как выступила сборная Украины без Ракицкого – выход на Евро-2020 и надежная оборона

Защитник Ярослав Ракицкий заявил, что он покидает сборную Украины. Игрок весь 2019 года не вызывался в состав "сине-желтых". Поэтому, устав ждать, решил больше не играть за сборную.

При этом в своем сообщении Ракицкий выделил два главных месседжа. Первый – это поздравил сборную Украины с выходом на Евро-2020. Второй – обвинил тренерский штаб в том, что они в выборе игроков руководствуются не их мастерством, а страхом.

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Последний матч Ракицкий сыграл за сборную до перехода в российский "Зенит". Это было 16 октября 2018 года. Тогда украинцы победили сборную Чехии в матче Лиги наций. После этого наша команда сыграла 10 матчей – два в 2018 году, еще восемь – уже в 2019 году.

Первый матч без Ракицкого оказался действительно провальным. Тогда украинцы, которые уже гарантировали себе победу в Лиге наций, потерпели разгромное поражение от Словакии 4:1. В центре защиты сыграли Сергей Кривцов и Никита Бурда. Первого из них еще в первом тайме пришлось заменить на Игоря Пластуна. Этот матч состоялся 16 ноября 2018 года, а уже через три дня – 20 ноября, украинцы сыграли вничью в товарищеском матче с Турцией 0:0.

Но стоит отметить, что на эти матчи Ракицкий не получил вызовы из-за травмы. Уже после этого зимой 2019 года он перешел в "Зенит" и больше вызовов не получал, даже когда был здоров.

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А вот 2019 год оказался для сборной без Ракицкого вполне успешным. За восемь матчей команда пропустила всего четыре гола. При этом два – в товарищеском матче против Нигерии, один – с пенальти в победном матче против Португалии, и еще один – против Люксембурга. В пяти матчах украинцы не пропускали – против Португалии на выезде, Сербии и Люксембурга дома, а также двух матчей против Литвы. Поэтому провальным по игре в обороне можно назвать как раз матч против Нигерии, а также первую игру против Люксембурга. Зато команда прекрасно справилась в матчах с действующим чемпионом Европы.

Поэтому причин говорить, что сборная Украины потерпела потерю, которую нельзя было компенсировать, не приводится. Да, он хороший профессиональный игрок. Который может добавить ширину ротации. Который может начать атаку. Но он – не основной. Шевченко уже показал, что он готов жертвовать такими лидерами, если это нужно для результата.

Да, к невызову Ракицкого немало вопросов. Но в один голос заявлять, что это связано с политикой – не приходится. Как и не приходится жалеть о том, что он не играет за сборную. Выбирая Россию, он знал, на какой шаг идет.