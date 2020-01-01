Как звездные украинские футболисты встретили Новый год: яркие фото
В новом году не менее традиционными, чем поздравление президента страны, стали поздравления от футбольных звезд, которые также готовились к встрече нового десятилетия.
Предлагаем вашему вниманию подборку новогодних фотографий от звездных украинских футболистов.
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Александр Зинченко
Андрей Ярмоленко
Владислав Супряга
Роман Безус
Денис Бойко
Артем Милевский
Виктор Цыганков
Валерий Лучкевич
Николай Матвиенко
Денис Попов
Артем Кравец
Жуниор Мораес
Тарас Степаненко
Андрей Лунин
Евгений Коноплянка
Адеринсола Эсеола
Руслан Малиновский
Сергей Рыбалка
Владислав Калитвинцев
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