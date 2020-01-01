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Как звездные украинские футболисты встретили Новый год: яркие фото

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Новогоднее поздравление от украинских футболистов / Фото из открытых источников

В новом году не менее традиционными, чем поздравление президента страны, стали поздравления от футбольных звезд, которые также готовились к встрече нового десятилетия.

Предлагаем вашему вниманию подборку новогодних фотографий от звездных украинских футболистов.

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Александр Зинченко

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020

Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

Андрей Ярмоленко

Владислав Супряга

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С Новым Годом

Публикация от Vlad Supriaha (@v_supriaha)

Роман Безус

Денис Бойко

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy New Year 2020!?️ #nopasaran

Публикация от Boyko Denys (@king_kong_71)

Артем Милевский

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vstretili 2020 @milevskaiak ️ponimau ee Prosto po glazam

Публикация от timi1010 (@timi1010)

Виктор Цыганков

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy New Year 2020

Публикация от Viktor Tsygankov (@viktortsygankov)

Валерий Лучкевич

Николай Матвиенко

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy new year ?️

Публикация от Nikolay Matviyenko (@koliamatvienko)

Денис Попов

Артем Кравец

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy new year

Публикация от Artem Kravets (@kravets89)

Жуниор Мораес

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feliz 2020! ️

Публикация от Junior Moraes (@jrmoraes10)

Тарас Степаненко

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С Новым Годом всего самого доброго в наши семьи️

Публикация от Taras Stepanenko (@tarasstepanenko)

Андрей Лунин

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

З Новим роком 2020 Feliz Año Nuevo 2020

Публикация от Andrey_Lunin (@lunin_andrey)

Евгений Коноплянка

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣ Happy New Year

Публикация от Yevhen Konoplyanka ️ (@konoplyanka.official)

Адеринсола Эсеола

Руслан Малиновский

Сергей Рыбалка

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy new year 2020

Публикация от Сергей Рыбалка (@rybalkas)

Владислав Калитвинцев

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С Новым годом!!!2020?

Публикация от Kalitvintsev (@vladyslav_kalitvintsev)

 

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Александр Зинченко Андрей Ярмоленко Футбол Жуниор Мораес Руслан Малиновский Евгений Коноплянка Андрей Лунин Виктор Цыганков
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